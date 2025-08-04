Altın Fiyatları Yükselmeye Devam Ediyor: Kilogramı 4 Milyon 408 Bin Lira

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı haftanın ilk işlem gününün sonunda 4 milyon 408 bin liraya yükseldi. İşlem hacmi 719 milyon lira olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününün sonunda 4 milyon 408 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 395 bin lira, en yüksek 4 milyon 410 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününün sonunda yüzde 1,9 artışla 4 milyon 408 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı cuma günü haftayı 4 milyon 327 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 719 milyon 827 bin 393,73 lira, işlem miktarı ise 164,17 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 901 milyon 752 bin 156,10 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Muhafız Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, NM Global Kıymetli Madenler ile AG Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış4.327.000,003.313,00

En Düşük4.395.000,003.333,00

En Yüksek4.410.000,003.378,00

Kapanış4.408.000,003.378,00

Ağırlıklı Ortalama4.400.479,793.355,70

Toplam İşlem Hacmi (TL)719.827.393,73

Toplam İşlem Miktarı (Kg)164,17

Toplam İşlem Adedi18

Kaynak: AA / Emine Aleyna Başoğlu - Ekonomi
Oğuz Aydın'a Hollanda'dan dev talip

Kerem geliyor, o gidebilir! Bomba bir talibi çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Leroy Sane'nin sözleri taraftarları çok kızdırdı! Instagram'dan takibi bıraktı

Sözleri taraftarı çok kızdırdı! Instagram'dan takibi bıraktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.