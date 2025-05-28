Altın Fiyatları Yükseliyor: Standart Altının Kilogramı 4 Milyon 166 Bin Lira

Altın Fiyatları Yükseliyor: Standart Altının Kilogramı 4 Milyon 166 Bin Lira
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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, gün içinde 4 milyon 166 bin liraya kadar yükseldi. Bugünkü işlem hacmi 4 milyar 482 milyon lira olarak kaydedildi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 4 milyon 166 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 166 bin lira, en yüksek 4 milyon 190 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,3 artışla 4 milyon 166 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 4 milyon 155 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 482 milyon 150 bin 961,53 lira, işlem miktarı ise 1.077,58 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 484 milyon 328 bin 904,28 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler ile Uğuras Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış4.155.000,003.325,00

En Düşük4.166.000,003.310,00

En Yüksek4.190.000,003.337,15

Kapanış4.166.000,003.325,00

Ağırlıklı Ortalama4.180.288,583.323,10

Toplam İşlem Hacmi (TL)4.482.150.961,53

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.077,58

Toplam İşlem Adedi42

Kaynak: AA / Emine Aleyna Başoğlu - Ekonomi
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