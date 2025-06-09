Altın fiyatları yükselişle başladı: Gram altın 4 bin 191 lira

Altın fiyatları yükselişle başladı: Gram altın 4 bin 191 lira
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Altın fiyatları yükselişle başladı: Gram altın 4 bin 191 lira
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Altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başlayarak 4 bin 191 liradan işlem görmekte. Cuma günü yaşanan düşüşün ardından gelen yükseliş, yatırımcıların gözüne çarpıyor. Ayrıca, ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmeleri ve ABD enflasyon verileri yatırımcıların odak noktasında.

Altının gramı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 4 bin 191 liradan işlem görüyor. Cuma günü ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,5 azalışla 4 bin 174 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,4 değer kazanarak 4 bin 191 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 6 bin 903 liradan, cumhuriyet altını 27 bin 496 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, yeni günde yüzde 0,2 artışla 3 bin 324 dolardan işlem görüyor. ABD ile Çin arasında bugün gerçekleştirilmesi planlanan tarife görüşmeleri küresel çapta süregelen risklerin bir nebze azalmasına katkı sağlarken, ABD yönetiminin korumacı ticaret politikalarında değişkenlik göstermesi yatırımcıların temkinli hareket etmesine neden oluyor.

SÖZ KONUSU VERİLER FED PROJEKSİYONLARINA İLİŞKİN İPUCU VERECEK

Analistler, ABD-Çin ticaret görüşmelerinin yanı sıra ABD'de çarşamba günü açıklanacak enflasyon verilerinin yatırımcıların odağında bulunduğunu belirterek, söz konusu verilerin ABD Merkez Bankasının (Fed) projeksiyonlarına ilişkin ipucu verebileceğini kaydetti. Yurt dışında ABD'de açıklanacak toptan stoklar verisinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 400 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 280 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
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