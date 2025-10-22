Altın Fiyatları Yükselişle Başladı

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 5 bin 584 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gramı, günü yüzde 4,9 azalışla 5 bin 567 liradan tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 5 bin 584 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 9 bin 920 liradan, Cumhuriyet altını 39 bin 540 liradan satılıyor.

Güne artışla başlayan altının ons fiyatı da önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 4 bin 140 dolarda seyrediyor.

Kıymetli metal grubunda bulunan altın ve gümüşte dün oluşan satış baskısı dikkati çekti. ABD ile Çin arasındaki gerilimin yumuşayabileceğine yönelik beklentiler, dolar endeksindeki toparlanma ve yatırımcıların kar realizasyonuna yönelmesi, üst üste rekor kıran altın fiyatlarında düzeltme hareketini tetikledi.

Dün yüzde 5,3 düşüşle 4 bin 125 dolardan kapanan altının ons fiyatı, 11 Ağustos 2020'den bu yana en hızlı düşüşünü kaydetti.

Altının güçlü performansının ardından, alternatif değer saklama aracı olarak öne çıkan gümüşte de benzer bir eğilim gözlendi. Dün yüzde 7,2 değer kaybıyla 48,70 dolara inen gümüşün ons fiyatı, yeni işlem gününde 0,5 artışla 48,94 dolardan işlem görüyor.

Analistler, değerli metal fiyatlarındaki söz konusu gerilemenin, kısa vadede aşırı alım bölgesinden kaynaklanan teknik bir gevşeme olabileceğini belirterek, ancak orta vadede enflasyon endişelerinin sürmesi ve Fed'in faiz indirimi döngüsüne ilişkin beklentilerin altın ve gümüş için destekleyici olmaya devam edebileceğini kaydetti.

ABD'de hükümet kapalı kalmaya devam ediyor

Öte yandan, ABD'de bütçe yetersizliğinden kapanan federal hükümetin yeniden açılma sürecine ilişkin gelişmeler de yatırımcıların odağında kalmayı sürdürdü. Ülkede 1 Ekim'den bu yana kapalı kalmaya devam eden federal hükümet, Senatoda dün 11'inci kez yapılan oylamada geçici bütçe tasarısının yine onay almaması nedeniyle açılamadı. Senatonun bir sonraki oylamasını bugün yapması bekleniyor.

Bu gelişmelerin paralelinde ABD'de hükümetin kapalı olmasından kaynaklı kritik verilerin gecikmesi ABD Merkez Bankasının politikalarına ilişkin öngörülebilirliği azaltırken ülkede cuma günü açıklanacak enflasyon verilerinde Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları aranacak.

Analistler, eylül ayında ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda ise yüzde 3,1 artış göstermesinin öngörüldüğünü belirtti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in yıl sonuna kadar iki faiz indirimi yapacağına yönelik beklentiler korunurken bankanın gelecek yıl 3 faiz indirimi yapması öngörülüyor.

Bugün yurt içinde finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerinin, yurt dışında ise ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması ve ABD'de haftalık mortgage başvurularının takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 4 bin 500 doların direnç, 4 bin doların ise destek konumunda olduğunu kaydetti.