Altın Fiyatları Yükselişle Başladı

Altının gramı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 711 liradan işlem görüyor.

Altının gramı, dün günü önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 4 bin 692 liradan tamamlamıştı. Yeni güne alış ağırlıklı başlayan altında gram fiyatı, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 4 bin 711 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 7 bin 750 liradan, cumhuriyet altını 30 bin 900 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı güne değer kazancıyla başlamasının ardından şu sıralarda yüzde 0,4 artışla 3 bin 553 dolardan işlem görüyor.

ABD'de iş gücü piyasasındaki soğuma sinyallerinin ABD Merkez Bankasının ( Fed ) yıl sonuna kadar beklenenden daha fazla gevşeyebileceği ihtimalini artırması varlık fiyatlamaları üzerinde etkili olurken, gözler bugün ülkede açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildi.

Söz konusu verilerin ABD'de iş gücü piyasasına ilişkin risklerin arttığına işaret etmesiyle Fed'in faiz indirimleri konusunda politika alanının genişlediği görülüyor. Buna göre, para piyasalarındaki fiyatlamalarda 17 Eylül'de bankanın faiz indirimi yapacağına kesin gözüyle bakılırken, ekim toplantısında da faiz indirimine gidilebileceği ihtimali güçleniyor.

Bu süreçte Fed yetkililerinin açıklamaları da izlenirken, New York Fed Başkanı John Williams, bankanın maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerindeki ilerlemenin devam etmesiyle faiz oranlarını düşürmenin zamanla uygun hale geleceğini ifade etti.

ABD yönetiminin attığı adımların ekonomi ve ticaret alanında oluşturduğu riskler varlığını korurken, Fed'in gelecek dönemde daha güvercin bir tutum sergileyebileceği beklentileri başta kıymetli metaller tarafında alıcılı seyri destekliyor.

Para piyasalarında Fed'in ekimde yüzde 57 ihtimalle politika faizini 25 baz puan indireceği, yüzde 43 ihtimalle sabit tutacağı öngörülüyor. Ekimde politika faizinin sabit tutulması durumunda aralık ayında 25 baz puanlık faiz indirimi yapılacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Altında yön tekrar yukarı

Üst üste 7 işlem günlük yükseliş serisi gösteren ve bu süreçte 3 bin 578,54 dolarla rekor kıran altının ons fiyatı dün gelen kar satışlarının ardından yüzde 0,4 gerileyerek 3 bin 546 dolara indi. Ons altın yeni güne alıcılı bir seyirle başlamasının ardından şu sıralarda yüzde 0,2 artışla 3 bin 553 dolardan satılıyor.

Analistler, Fed'in eylül ayında atacağı adımların kıymetli metallerin fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini söyledi.

Gümüşün ons fiyatı ise dün yüzde 1,3 azalışla 40,7 dolara kadar geriledi. Yeni işlem gününde gümüş tarafında da alıcılı bir seyir etkili oluyor. Gümüşün ons fiyatı şu sıralarda yüzde 0,6 yükselişle 40,9 dolar seviyesinde bulunuyor.

Bugün yurt içinde hazine nakit dengesinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH), ABD'de tarım dışı istihdam verileri ve işsizlik oranı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 600 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 550 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.