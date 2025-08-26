Altın, Trump'ın Fed hamlesiyle yükseldi

Altın, Trump'ın Fed hamlesiyle yükseldi
Altın, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Guvernörü Lisa Cook'u görevden almasıyla yükseldi. Altının gram fiyatı 4 bin 452 liradan işlem görürken, çeyrek altın 7 bin 300, Cumhuriyet altını ise 29 bin 80 liradan satılıyor. Küresel piyasalarda risk algısının artmasıyla güvenli liman olarak altına talep artıyor.

Altının gramı dün günü bir önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 4 bin 436 liradan tamamlamıştı. Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 4 bin 452 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 7 bin 300 liradan, Cumhuriyet altını 29 bin 80 liradan satılıyor.

ALTININ ONSU GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Altının onsu ise güne yükselişle başlamasının ardından yüzde 0,3 artışla 3 bin 376 dolardan işlem görüyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden alması ve yeni tarife tehditleri varlık fiyatlamaları üzerinde etkili oluyor.

TRUMP'IN SÖZLERİ RİSKİ ARTIRDI

Bir süredir geride duran tarifeler konusunda ise Trump, dijital hizmet vergisi uygulayan ülkelere bu uygulamaları kaldırmadıkları takdirde ek tarifeler uygulayacağını ve ABD'nin yüksek korumalı teknoloji ile çiplerinin bu ülkelere ihracatına kısıtlamalar getireceğini açıkladı. Ayrıca, Çin'in ABD'ye mıknatıs vermesi gerektiğini belirten Trump, aksi takdirde yüzde 200 gümrük vergisi veya buna benzer bir şey uygulamak zorunda kalacaklarını ifade etti.

Öte yandan, Trump, Ukrayna ile anlaşma yapmaya yanaşmaması halinde Rusya'ya ağır yaptırımlar uygulayacağını yineleyerek, "Gelecek bir iki hafta içinde ne olacağını göreceğiz, (anlaşma olmazsa) o zaman çok güçlü bir şekilde müdahale edeceğim." dedi. Bu gelişmeler küresel piyasalarda risk algısının tekrardan yükselmesine neden olurken güvenli liman altına olan talebi de artırdı.

ONS FİYATINDA 3 BİN 380 DOLAR DİRENÇ

Analistler, bugün yurt içinde sektörel eflasyon beklentileri, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri, konut fiyat endeksi, Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve New York Fed tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 380 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 330 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

