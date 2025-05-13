Şırnak'ta bazı bölgeler, 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

PKK'nın feshi sonrası Şırnak Valiliği'nden dikkat çeken karar
PKK'nın kararı sonrası Öcalan'ın durumu ne olacak? İşte gündemdeki 3 senaryo

Abdullah Öcalan'ın durumu ne olacak? İşte gündemdeki 3 senaryo
Bir ilimiz ayakta! Anaokulundaki uygunsuz görüntülere soruşturma

Bir ilimiz ayakta! Anaokulunda mide bulandıran sapkınlık
Devlet Memurları Kanunu için yeni değişiklik önerisi hazırlandı

Devlet Memurları Kanunu değişebilir

Altın Fiyatları Yükselişe Geçti: Gram Altın 4 Bin 69 Lira

Altın Fiyatları Yükselişe Geçti: Gram Altın 4 Bin 69 Lira
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altının gram fiyatı, günün ilk saatlerinde 4 bin 69 lira seviyesine ulaşarak yükselişe geçti. Dün değer kaybeden altın, ABD ve Çin'in gümrük vergilerini düşürme anlaşmasının etkisiyle küresel piyasalarda etkili olmaya devam ediyor. Ayrıca, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın sona ermesine yönelik müzakereler de yatırımcıların ilgisini çekiyor.

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 69 liradan işlem görüyor.

Dün, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 2,7 azalışla 4 bin 33 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,9 artışla 4 bin 69 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 750 liradan, Cumhuriyet altını 26 bin 910 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,7 primle 3 bin 257 dolar seviyesinden işlem görüyor.

ABD ve Çin'in karşılıklı gümrük vergilerini geçici olarak düşürme konusunda anlaşması varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor. Küresel piyasalarda artan risk iştahının etkisiyle piyasalarda "korku endeksi" olarak bilinen VIX Endeksi, yüzde 17 düşüşle 18,2'ye gerileyerek, 2 Nisan'daki tarife açıklamaları öncesi seviyelere indi.

Jeopolitik tarafta ise Ukrayna- Rusya Savaşı'nın sonlandırılmasına yönelik girişimler yatırımcıların odağında kalmayı sürdürüyor. Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da yapılacak barış müzakereleri yakından izlenirken, Ukrayna'ya ayrılan mali kaynakların iç piyasada, özellikle endüstriyel teşviklerde kullanılabileceği beklentisi piyasalarda iyimserliği artıran diğer bir etken olarak öne çıkıyor.

Bugün yurt içinde cari işlemler dengesi, yurt dışında ise Almanya ve Avro Bölgesi'nde Zew ekonomik güven endeksi ile ABD'de enflasyonun takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 300 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 220 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zelenski, İstanbul'da yalnızca Putin ile görüşecek

Dünyanın gözü bu zirvede! Zelenski, İstanbul'a gelmeden resti çekti
Diddy hakkında şok iddialar! Fuhşa zorladığı kadınlara işkence yaptı

Diddy hakkında şok iddialar! Fuhşa zorladığı kadınlara işkence yaptı
Ağaca asılı halde cesedi bulunan genç kadının en yakını tutuklandı

Ağaca asılı halde cesedi bulunan genç kadının en yakını tutuklandı
AK Partili Şamil Tayyar: DEM Parti'nin Cumhur İttifakı'na katılma ihtimali yüksek

PKK'nın feshi sonrası AK Partili Tayyar'dan ses getirecek iddia
Görüntülendiğinden haberi yoktu! Ünlü markanın şubesinde mide bulandıran hareket

Ünlü markanın şubesinde mide bulandıran hareket
Zehra Güneş, Fenerbahçe'nin yıldızıyla ABD'de tatile çıktı

Zehra Güneş, Fenerbahçeli yıldızla ABD'ye tatile gitti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.