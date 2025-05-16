Altın Fiyatları Yükseliş Gösterdi: Standart Altının Kilogramı 4 Milyon 54 Bin Liraya Ulaştı

Altın Fiyatları Yükseliş Gösterdi: Standart Altının Kilogramı 4 Milyon 54 Bin Liraya Ulaştı
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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda 4 milyon 54 bin lira olarak belirlendi. En düşük 3 milyon 945 bin lira, en yüksek ise 4 milyon 70 bin lira seviyelerini gördü. Altın borsasında toplam işlem hacmi 11 milyar 256 milyon lira olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 4 milyon 54 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 945 bin lira, en yüksek 4 milyon 70 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,5 artışla 4 milyon 54 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 4 milyon 35 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 11 milyar 256 milyon 910 bin 309,74 lira, işlem miktarı ise 2 bin 790,38 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 11 milyar 466 milyon 596 bin 15,75 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ziraat Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası ile Dünya Katılım Bankası olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış4.035.000,003.232,00

En Düşük3.945.000,003.180,00

En Yüksek4.070.0003.352,00

Kapanış4.054.000,003.240,30

Ağırlıklı Ortalama4.025.569,583.256,77

Toplam İşlem Hacmi (TL)11.256.910.309,74

Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.790,38

Toplam İşlem Adedi103

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
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