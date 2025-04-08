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Altın fiyatları yeniden hareketlendi

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Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar devam ediyor. Ticaret savaşının etkisiyle gerileyen altın fiyatları sürpriz bir ivmeyle bugün itibariyle yeniden yükselişe geçti. Haberler.com'da sunucu Abdurrahman Yazıcı'nın konuğu olan Prof. Dr. Cemal Zehir, "Altının ons fiyatı yıl sonunda 3 bin 200 ile 3 bin 400 dolar arasında duracak" dedi.

Küresel ticaret savaşlarında tarife oranları karşılıklı yaptırımlara dönüştü. Güvenli liman olarak bilinen altın fiyatları rekor düşüş yaşadıktan sonra yeniden hareketlendi. Yatırımcıların fiyatlardaki bu düşüşün ardından endişeye kapılmasının ardından altın fiyatlarındaki yıl sonu beklentisini uzman isimlere sorduk.

Prof. Dr. Cemal Zehir, Haberler.com stüdyosunda sunucu Abdurrahman Yazıcı'nın konuğu oldu. Prof. Dr, birçok kuruluşun yıl sonu altın tahminini küresel çapta yaşanan belirsizliklerin ardından yukarı yönlü revize ettiğini belirtti. Yıl sonunda altın ons fiyatının 3 bin 200 ile 3 bin 400 dolar arasında olacağını ifade etti. Ayrıca Türk lirasının değerinin korunması gerektiğini vurguladı. Prof. Dr. "Altının ons fiyatı yıl sonunda 3 bin 200 ile 3 bin 400 dolar arasında duracak" diye konuştu.

Altın fiyatları yeniden hareketlendi

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Ticaret savaşının etkilerinin artacağı ve kapsamının genişleyeceği endişesiyle yatırımcılar yine altına yöneldi. Öte yandan altın fiyatları dün gece itibariyle yeniden hareketlendi. 4 haftanın dibinden yükseliş eğilimi başladı.

GRAM ALTIN FİYATLARI

Gram altın güne 3641 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3640 lira, en yüksek de 3672 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3670 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı'da gram altın 3742 liradan alınırken 3791 liradan satılıyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Ons altın güne 2982 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2978 dolar, en yüksek de 3005 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3003 dolardan işlem görüyor.

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Altın fiyatları yeniden hareketlendi
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

bakın hala geç değil bilyorum sakalım bıyığım gravatım ütülü takım elbisem boynumda fularım ceketimin cebinde mendilim yok diye kaale almıyorsunuz hiç umrumda değil ben öyle maskaralar gibi giyinip şarlatanlık yapanlardan değilim yapan kendine yapar ne komisyon istiyorum ne kar payı inadınız ne dövizi mövizi coini moini hisse senedini zartı zurtu bırakın gram altın alın para istemez bu bir bedava yatırım tavsiyesidir artık yarın öbürgün gidersem bana hayrına iki kuhü bir elham okursunuz herhalde

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