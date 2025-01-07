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Altın fiyatlarının 3 bin dolar desteğini kırması halinde uçurum düşüşü yapabileceği belirtiliyor

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Küresel piyasalarda altın fiyatları yatay seyrediyor. Kıymetli maden, 3 bin dolardaki destek hattının biraz üstünde seyrediyor. Uzmanlar bu desteğin kırılarak aşağı yönlü hareketin başlamasını adeta uçurumdan düşüş anlamına gelebileceği yorumuna yer veriyor.

Altın fiyatlarındaki belirsizlik devam ediyor. Yatırımcılar ve ekonomi takipçileri, altın fiyatlarının nereye doğru ilerleyeceğini merak ederken gram altın fiyatları yaklaşık son bir haftadır 3 bin dolar çevresinde hareket ediyor. Uzmanlar, altın fiyatlarının uçurumun kenarında olduğunu belirtiyor.

3 bin lira seviyesinin üzerinde tutunmaya çabalayan ancak satışlarla karşılaşan gram altın ABD'den bu hafta gelecek verilere odaklandı. Bu yıl emtia piyasalarında düşüş ve durgunluk beklenirken altın jeopolitik riskler ve hükümet borçları nedeniyle riske karşı koruma modu gösterebilir.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2634 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2632 dolar, en yüksek 2644 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2644 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 2990 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2987 lira, en yüksek de 3005 bin lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3004 liradan işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 3010 liradan alınırken 3057 liradan satılıyor.

Altın fiyatlarının 3 bin dolar desteğini kırması halinde uçurum düşüşü yapabileceği belirtiliyor
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıBURSA gamer:

sizi. yapacağınız haberin altın 3 bin dolar falan filan ulan ne ara 3 bin dolara çıktı altın bizim neden haberimiz yok

Yorum Beğen65
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Haber YorumlarıArif İnanç:

Dünya da düşse bizde düşmez. Korkmayınız. Ons fiyatı düşerse! Doları yükseltir altını yine de düşürmeyiz. Merkez Bankasibagzina kadar altın doluymuş. O yüzden bir şey olmaz.

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Yorum Beğenme10
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Haber YorumlarıErtan:

Habere bak habere. "Küresel piyasalarda altın fiyatları yatay seyrediyor. Kıymetli maden, 3 bin dolardaki destek hattının biraz üstünde seyrediyor." Altın en yüksek seviyeyi 31 Ekim 2024'te 2.790 $'ı gördü. 3 bin doları nerede gördünüz.

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Haber YorumlarıHAK SİZİNDİR:

yalan haber yapacaksınız bari 2600$diyin 3bin ne :) Arkadaşlar YTD alın aldırın .

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Haber YorumlarıAbdullah Atik:

Bu haberi yapan klavyenin başındaki 3 yaşındamı?

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Haber Yorumlarıİsmet Keskin:

3000$ olan ne açıklatmış biz de öğrenelim

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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Çıksa herşey pahalandı oluyorm düşse parayla para kazananlar zarar etti diye zırlıyorsunuz.. Ne bu emğeryalist sistemden vazgeçmeli.

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Haber YorumlarıFaruk Meltem:

Böbrekten haber.Zahmet edinde altının ons fiyatını kontrol edin sonra haber yapın

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