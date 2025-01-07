Altın fiyatlarının 3 bin dolar desteğini kırması halinde uçurum düşüşü yapabileceği belirtiliyor

Altın fiyatlarındaki belirsizlik devam ediyor. Yatırımcılar ve ekonomi takipçileri, altın fiyatlarının nereye doğru ilerleyeceğini merak ederken gram altın fiyatları yaklaşık son bir haftadır 3 bin dolar çevresinde hareket ediyor. Uzmanlar, altın fiyatlarının uçurumun kenarında olduğunu belirtiyor.

3 bin lira seviyesinin üzerinde tutunmaya çabalayan ancak satışlarla karşılaşan gram altın ABD'den bu hafta gelecek verilere odaklandı. Bu yıl emtia piyasalarında düşüş ve durgunluk beklenirken altın jeopolitik riskler ve hükümet borçları nedeniyle riske karşı koruma modu gösterebilir.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2634 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2632 dolar, en yüksek 2644 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2644 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 2990 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2987 lira, en yüksek de 3005 bin lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3004 liradan işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 3010 liradan alınırken 3057 liradan satılıyor.