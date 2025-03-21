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Altın fiyatları tarihi zirveyi gördükten sonra geri çekilmeye başladı

Altın fiyatları tarihi zirveyi gördükten sonra geri çekilmeye başladı
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Yurt içi ve yurt dışında yaşanan gelişmelerin etkisiyle altın fiyatları salı günü yeni bir rekor kırdı. Gram altın 4011 lirayı gördü. Siyasi gerilimde yaşanan yumuşama havası altın fiyatlarında da hafif gevşemenin yolunu açtı. Gram altın haftanın son gününe 3703 liradan ons altın ise 3030 dolardan başladı.

Son dönemlerde hızla yükselen altın fiyatları, tarihi zirve seviyelerini birer birer geçerek yeni rekorlara imza atıyor. Küresel ve yerel gelişmelerden etkilenen altın fiyatları yeni tarihi rekorın ardından hafif geriledi.

ABD Başkanı Trump'ın Rusya-Ukrayna ateşkesi için "Oldukça iyi gidiyoruz" ifadelerini kullanması, Amerikan Merkez Bankas Fed ve İngiltere Merkez Bankası'nın faizi sabit tutma kararı küresel altın piyasasında etkili oldu. Dev yatırımcılar ardı ardına ellerindeki altını sattı. Bu gelişmeleri fiyatlayan ve 3057 dolarla zirve yapan ons altın, zirveden geri dönerek3030 dolardan güne başladı. İç piyasada ise tarihte ilk kez 4011 lirayı gören gram altın siyasi atmosferdeki yumuşamanın da etkisiyle hafif geri çekildi.

ONS ALTINDA DESTEK VE DİRENÇ BÖLGELERİ

Analistler ons altında 2957 doların teknik, 3000 doların ise psikolojik bir destek olarak öne çıktığını belirterek, "3055 dolar ise kısa vadeli direnç olarak takip edilecek. 3000 dolar üzerinde kalıcılık halinde ana yükseliş trendi devam edebilir. Orta vadede 3150-3200 dolar bandı hedef olmaya devam ediyor" değerlendirmesinde bulunuyor.

GRAM ALTIN FİYATLARI

Gram altın güne 3703 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3699 lira, en yüksek de 3722 lira seviyesini gördü.

KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı'da gram altın 3687 liradan alınırken 3742 liradan satılıyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Ons altın güne 3030 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3029 dolar, en yüksek de 3047 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3033 dolardan işlem görüyor.

Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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