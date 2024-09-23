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Altın fiyatları tarihi zirvelere ulaşıyor: Ons altın 2621 dolara çıktı

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Ekonomik dalgalanmalar ve belirsizlikler, altın fiyatlarını olumlu etkiliyor. Değerli metal, tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşmaya devam ediyor. Haftaya yeni bir yükselişle başlayan ons altın 2621 dolardan işlem görürken, gram altın ise 2876 liradan alıcı buluyor.

ABD Merkez Bankası FED'in faizi indirmesiyle birlikte fiyatlamaların piyasaya yansımasının akabinde altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. Tarihi yüksek seviyelere ulaşan altın fiyatları yatırımcısını sevindiriyor.

FED'in faiz kararının ertesi günü kararsız seyir izleyen altın, piyasalarda kredi faizlerinin düşmesiyle birlikte yeniden fiyatlama gayreti içine girişti. Ons ve gram altında tarihi yüksek seviyelere ulaşıldı.

ABD Merkez Bankası'nın faizi indirmesiyle birlikte doların getirisinde düşüş yaşandı. Hem faiz getirisinde düşüş hem de doların enflasyonunun bulunması yatırımcıları diğer yatırım araçlarına itmeye başladı.

REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRILIYOR

Ons altın güne 2621 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2616 dolar, en yüksek de 2631 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2628 dolardan işlem görüyor. Tarihi rekor 2631 dolar oldu.

Gram altın güne 2876 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2860 lira, en yüksek de 2886 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2883 liradan alıcı buluyor. Tarihi rekor 2886 lira oldu.

İŞTE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın fiyatı

Alış: 2.885,7250

Satış: 2.885,2290

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 4.617,9300

Satış: 4.719,3100

ONS altın fiyatı

Alış 2.625,4200

Satış: 2.625,7700

Cumhuriyet altını

Alış: 18.469,8700

Satış: 18.820,3400

Yarım altın fiyatı

Alış: 9.197,49

Satış 9.438,49

Ata altın fiyatı

Alış: 19.387,41

Satış: 19.874,82

14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.584,12

Satış: 2.420,61

22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.669,69

Satış: 2.822,05

Ziynet altın fiyatı

Alış: 18.469,87

Satış: 18.819,26

Altın fiyatları tarihi zirvelere ulaşıyor: Ons altın 2621 dolara çıktı
Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - Ekonomi

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