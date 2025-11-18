Altın fiyatları sert düştü, İslam Memiş'ten 2026 yılı için tahmin geldi

Altın fiyatları, doların güçlenmesi ve Fed'in aralık ayında faiz indirimine gitmeyeceği yönündeki beklentilerin artmasıyla düşüş eğilimini sürdürüyor. Geçen haftayı yüzde 1,9 değer kaybıyla 5 bin 549 TL seviyesinde kapatan gram altın, yeni haftada da gerilemeye devam etti.

18 Kasım 2025 saat 09.20 itibarıyla güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altın:

Alış: 5.470,61 TL

Satış: 5.471,36 TL

Çeyrek altın:

Alış: 9.240 TL

Satış: 9.321 TL

Yarım altın:

Alış: 18.480 TL

Satış: 18.631 TL

Cumhuriyet altını:

Alış: 36.847 TL

Satış: 37.142 TL

Ata altın:

Alış: 37.905,56 TL

Satış: 38.862,42 TL

Tam altın:

Alış: 36.756,90 TL

Satış: 37.482,68 TL

İSLAM MEMİŞ'TEN UYARI GELDİ

Finans analisti İslam Memiş, son günlerde altındaki hızlı geri çekilmelerin yatırımcıları tedirgin etmemesi gerektiğini söyledi. Altın piyasasındaki sert hareketler geçici olduğunu belirten Memiş, "Nakit ihtiyacı olmayanlar kısa vadeli düşüşlerden etkilenmesin. Yıl sonuna yaklaşırken yeniden alım fırsatları ortaya çıkıyor" dedi.

4 BİN DOLAR KRİTİK DESTEK SEVİYESİ

Geçen hafta ons altının 4.243 dolara, gram altının ise 5.970 TL'ye kadar yükseldiğini hatırlatan Memiş, ABD borsalarındaki sert satışlar sonrası ons altında 200 dolar, gram altında 200 TL'nin üzerinde değer kaybı yaşandığını belirtti. Kapalıçarşı'da güncel fiyatların fiziki gram altında 5.788 TL, ons altında 4.085 dolar olduğunu söyleyen Memiş, ons altında 4.000 doların kritik destek seviyesine dönüştüğünü vurguladı.

2026 ALTIN TAHMİNİ: GRAM 8 BİN TL'Yİ AŞABİLİR

Altın piyasası için orta–uzun vadeli görünümün güçlü olduğunu belirten Memiş, 2026 yılında:

Ons altında 4.800–4.888 dolar,

Gram altında 8.000 TL ve üzeri seviyelerin mümkün olduğunu ifade etti.

Memiş'e göre merkez bankalarının altın talebi, jeopolitik riskler ve küresel ekonomik belirsizlikler altın fiyatlarını desteklemeye devam edecek. Kısa vadede çok sert düşüşler beklemediğini belirten analist, 4000 dolar altındaki ons seviyelerinin güçlü alım fırsatı olduğunu söyledi.