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Altın fiyatları rekorlara doymuyor

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Altın fiyatlarındaki yükseliş durmak bilmiyor. Son dönemde ekonomik belirsizlikler ve küresel piyasalardaki dalgalanmaların etkisiyle altın fiyatları rekor seviyelere ulaştı. Gram altın 3 bin 318 lira ve çeyrek altın ise 5 bin 546 lira fiyatlarında seyrediyor.

Altın fiyatları, artan belirsizlikler ve küresel talep nedeniyle rekor kırmaya devam ediyor. ABD'nin ticaret savaşlarını başlatacak hamlesi olan ek gümrük vergilerine yönelik harekete geçmesi altını güçlü kılmaya devam ediyor.

Yeni vergilere karşılık Pekin'in misillemelerinin ardından ABD ile Çin arasında yeni bir ticaret savaşı çıkacağı korkusuyla rekorlar kırmaya devam ediyor. Ayrıca Trump'ın Gazze'ye yönelik açıklamaları da tepki çekti. Ateşkese rağmen ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada ABD'nin Gazze Şeridi'ni "devralacağını" ve "oraya sahip olacağını" söyleyerek Filistin halkının başka bir yerde yaşaması gerektiği fikrini desteklemeye devam etti. Küresel riskleri artıran bu veriler güvenli liman altının fiyatını destekledi.

Kaydedilen güncel verilere göre gram altın 3 bin 318 lira çeyrek altın ise 5 bin 540 lira seviyesinde seyrediyor.

GÜNCEL GRAM ALTIN FİYATI

Gram altın güne 3286 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3282 lira, en yüksek de 3304 lirayı gördü. Şu sıralar 3318 liradan alıcı buluyor ve tarihi yüksek seviyesinde.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2844 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2839 dolar, en yüksek de 2854 dolar oldu. Şu sıralar 2857 dolardan işlem geçiyor ve tarihi yüksek seviyesini gördü.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 3279 liradan alınırken 3324 liradan satılıyor.

Altın fiyatları rekorlara doymuyor
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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