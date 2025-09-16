Altın fiyatları rekor kırdı, mutlu olmayan tek bir kesim var

Altının gram fiyatı güne yükselişle başlayarak 4 bin 892 liradan işlem görüyor. Sabah saatlerinde 4 bin 900 TL ile rekor seviyeyi gören gram altın, kısa süreli yükselişin ardından 4 bin 892 liraya geriledi. Dün ise ons altındaki artışa paralel olarak gram altın günü %0,8 yükselişle 4 bin 885 liradan tamamlamıştı.

Altının gramı %0,2 değer kazanarak 4 bin 892 lira seviyesinde seyrederken; çeyrek altın 8 bin 194 lira, cumhuriyet altını 33 bin 26 liradan satılıyor.

KAPALIÇARŞI'DA FİYAT DAHA YÜKSEK

Resmi fiyatlarda gram altın 4 bin 892 lira olarak görünürken, Kapalıçarşı'da gram altının 5 bin liradan işlem gördüğü belirtildi. 24 ayar gram altın satış fiyatı 5 bin 80 liraya, 22 ayar gram altın satış fiyatı ise 4 bin 880 liraya kadar çıktı.

DÜĞÜN SEZONUNDA ALIŞKANLIKLAR DEĞİŞTİ

Altındaki rekor seviyeler, özellikle düğün sezonunda vatandaşların alışveriş tercihlerini etkiledi. Önceki yıllarda daha çok bilezik, tam altın veya set halinde takılar alınırken, yüksek fiyatlar nedeniyle daha küçük parçalar ve kolay nakde çevrilebilecek ürünler ön plana çıkmaya başladı. Artık beş bilezik yerine iki bilezik alınması ya da ileride kolayca bozdurulabilecek yatırımlara yönelinmesi dikkat çekiyor.

SATIŞLAR AZALDI, BOZDURMALAR ARTTI

Kuyumcular, fiyatlardaki artış nedeniyle satışların azaldığını, piyasadaki hareketliliğin daha çok ellerindeki altınları bozdurmak isteyenlerden kaynaklandığını belirtiyor. Özellikle ev veya araba almak isteyenlerin altınlarını nakde çevirmesi piyasada canlılık oluşturuyor.