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Altın fiyatları haftaya yeni rekorla başladı

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Küresel ticaret savaşlarının etkisiyle riskler devam ederken haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları yükselişe geçerek yeni bir rekora imza attı. Ons altın 3 bin 384 dolara yükselerek fiyatını yeni bir zirveye taşıdı.

Ticaret savaşları ekonomiler üzerinde risk algısına neden olurken yatırımcılar güvenli liman olarak bilinen altına yönelmeye devam ediyor. Bu yönelmeyle küresel piyasalarda ons altın haftaya yeni bir rekorlar merhaba dedi. Ons altın 3 bin 384 dolara yükselerek fiyatını yeni bir zirveye taşırken gram altın da 4 bin 150 lira sınırına ulaştı.

Çin - ABD ticaret savaşı tüm dünyayı adeta kasıp kavururken, güvenli liman altın endişelerden besleniyor. Enflasyonda yükseliş beklentileri ile küresel ticaretin sekteye uğrayabileceği endişeleri fiyatların rekor üstüne rekor kırmasına neden oluyor. İşte güncel altın fiyatları:

GRAM ALTIN FİYATLARI

Gram altın güne 4076 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4076 lira, en yüksek de 4159 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 4150 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da gram altın 4182 liradan alınırken 4228 liradan satılıyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Ons altın güne 3328 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3328 dolar, en yüksek de 3385 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3378 dolardan işlem geçiyor.

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Altın fiyatları haftaya yeni rekorla başladı
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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