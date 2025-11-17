Haberler

Altın Fiyatları Haftaya Düşüşle Başladı

Gram altın, haftaya 5 bin 528 liradan işlem görmeye başlarken, çeyrek altın 9 bin 410 lira, cumhuriyet altını ise 37 bin 500 liradan satılmakta. ABD'de faiz indirim beklentilerinin zayıflaması, altın fiyatlarını olumsuz etkiliyor.

Altının gramı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 5 bin 528 liradan işlem görüyor.

Cuma günü ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü yüzde 1,9 azalışla 5 bin 549 liradan tamamladı. Haftaya düşüşle başlayan gram altın, saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 5 bin 528 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 9 bin 410 liradan, cumhuriyet altını ise 37 bin 500 liradan satılıyor. Güne düşüşle başlayan altının ons fiyatı yüzde 0,7 azalışla 4 bin 59 dolarda seyrediyor.

ABD'de faiz indirim sürecine ilişkin belirsizlikler altın fiyatlarını olumsuz etkiliyor. ABD Merkez Bankası üyelerinden gelen açıklamalar, aralık ayına ilişkin faiz indirim beklentilerinin zayıflamasına neden oluyor.

Analistler, bugün yurt içinde özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ve bütçe dengesi, yurt dışında ise New York Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 4 bin 250 doların direnç, 4 bin doların destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
