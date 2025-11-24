Haberler

Altın fiyatları düşüşle başladı: Gram altın 5 bin 528 lira

Altın fiyatları düşüşle başladı: Gram altın 5 bin 528 lira
Haftanın ilk işlem gününde gram altın, önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 5 bin 528 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 9 bin 330 lira, cumhuriyet altını ise 37 bin 192 lira seviyesinde satılmakta. Jeopolitik risklerin azalması altın fiyatlarını baskılıyor.

Altının gramı haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 5 bin 528 liradan işlem görüyor. Cuma günü ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 5 bin 544 liradan tamamladı. Haftanın ilk işlem gününe değer kaybıyla başlayan gram altın, saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 5 bin 528 lira seviyesinde bulunuyor.

ALTININ ONS FİYATI 4 BİN 50 DOLARDA SEYREDİYOR

Çeyrek altın 9 bin 330 liradan, cumhuriyet altını ise 37 bin 192 liradan satılıyor. Güne düşüşle başlayan altının ons fiyatı yüzde 0,4 azalışla 4 bin 50 dolarda seyrediyor. Rusya ve Ukrayna barış sürecine ilişkin olumlu gelişmeler jeopolitik risklerin azalmasını sağlarken bu durum altın fiyatlarını baskılıyor. Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ile kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları, ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksi ile Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 4 bin doların destek, 4 bin 250 doların direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
