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Altın fiyatları düştü, vatandaş soluğu kuyumcularda aldı

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Altın fiyatlarının gerilemesiyle vatandaşlar kuyumcularda kuyruklar oluşturdu. Geçen hafta 3 bin 160 dolar seviyesinde bulunan ons altın, 2 bin 956 dolar seviyelerine kadar geriledi. Gram altın 3 bin 776 liradan, çeyrek altın 6 bin 177 liradan, yarım altın 12 bin 336 liradan ve tam altın ise 24 bin 583 liradan satılıyor.

Altın fiyatlarının gerilemesiyle vatandaşlar kuyumculara akın etti. Geçen hafta 3 bin 160 dolar seviyesinde bulunan ons altın, 2 bin 956 dolar seviyelerine kadar düştü.

SOLUĞU KUYUMCULARDA ALDILAR

Geçtiğimiz günlerde 3 bin 830 lira seviyelerine kadar çıkan gram altın, 3 bin 776 lira seviyelerine kadar geriledi. Vatandaşlar, altın fiyatlarının gerilemesiyle kuyumcularda kuyruklar oluşturdu.

Altın fiyatları düştü, vatandaş soluğu kuyumcularda aldı

TAM ALTIN 24 BİN 583 LİRADAN SATILIYOR

Haftanın ilk işlem gününde 2 bin 956 dolara kadar gerileyen ons altınla birlikte altın fiyatları geriledi. 3 bin 830 lira seviyelerine kadar çıkan gram altın, yeni haftanın ilk iş günlerinde 3 bin 780 lira seviyelerine kadar geriledi. Gram altın 3 bin 776 liradan, çeyrek altın 6 bin 177 liradan, yarım altın 12 bin 336 liradan ve tam altın ise 24 bin 583 liradan satılıyor.

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Altın fiyatları düştü, vatandaş soluğu kuyumcularda aldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdem Aksoy - Ekonomi
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Yorumlar (17)

Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

eskiden(chp) devrinde, mazot almak için kuyruğa girerdi vatandaş şimdi altın almak için. eski türkiye ile yeni türkiye arasındaki fark

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Haber YorumlarıAli Kerem:

millette para çok

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Haber YorumlarıAtilla İlhami:

E hani açtık ? Hani parasızlıktan sürünüyorduk ?

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Haber YorumlarıHalit:

aç gözlüler

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Haber YorumlarıAli Kerem:

millette para çok aq

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Haber YorumlarıAhu Ergun:

sayın ekonomi profesörü türkler, paramız çok olsa 3 gram altın alıp ay sonunda 50 tl kar etmek 5 gram altın alıp 70 tl kar etmek için kuyruk beklemezük

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Haber YorumlarıCafer KILIÇ:

Parası çok olan alıyor emekli asgari ücretli kirasını zor veriyor

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Haber Yorumlarımardinli yiğit:

bende 2 kilo var şu an..

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Haber YorumlarıSavaş Esentürk:

Millet aç aç diye caygara koparanlar bugün Millette çok para var diye göze batıyor size ne oğlum milletin kazancından Ben de altın alıyorum size mi kaldı milletin Kazancı Siz de kazanın Siz de alın elinizin altında Mobile yazana kadar açın bankacılık uygulamasından başkalarının köpekliğini yapacağınıza dolar ve euro alacağınıza gidin altın alın Aklınızı kullanamıyorsunuz onu da biz mi verelim

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Haber Yorumlarıerkan yüksel:

ınsanlara bak ya ..kımse sanmasın dovız helal altın helal..kazanmadan kaznaılan her para şayibeli bana gore..neguzel dunya iş bılmezın bırını getır ulkenın basına ..dolar uçsun altın uçsun oh ne ala..haftada 300 tl mı oynar altın..kuranda nerde boyle bı kazanc var ..

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