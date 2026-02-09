Altın fiyatları 5 bin dolar seviyesinde denge arayışında

Altın fiyatları, ocak ayı sonunda kaydedilen tarihi düşüşün ardından son derece dalgalı bir süreci geride bırakarak yeniden 5 bin dolar seviyesinde denge arayışına girdi.

Jeopolitik riskler ve ABD Merkez Bankasının (Fed) bağımsızlığına yönelik endişelerin etkisiyle aylardır yükseliş trendinde olan altının ons fiyatı, ocak ayı sonunda spekülatif alım dalgasının ardından sert bir kırılma yaşadı.

Yeni yıla 4 bin 321 dolar seviyesinden başlayan altının onsu, 29 Ocak'ta 5 bin 600 doların üzerine çıkarak tüm zamanların rekorunu kırmıştı. Ancak şubat ayının başında gelen satışlarla birlikte fiyatlar 4 bin 402 dolara kadar geriledi.

Bugün sabah saatlerinde 5 bin 45 dolara kadar tırmanan altının ons fiyatı, TSİ 11.10 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,36 artışla 5 bin 8 dolar seviyesinden işlem görüyor. Bu toparlanmayla birlikte değerli metal, 29 Ocak'taki zirvenin ardından yaşadığı sert kayıpların yaklaşık yarısını telafi etmiş oldu. Yaşanan yüksek oynaklığa rağmen altının onsu, yıl başından bu yana yatırımcısına 650 doların üzerinde kazanç sağladı.

Gümüşte sert hareketlilik sürüyor

Öte yandan gümüş fiyatları, altına kıyasla çok daha sert fiyat hareketlerine sahne oluyor. 126 dolarlık rekor seviyesinden bu yana değerinin üçte birinden fazlasını kaybeden gümüşün onsu, bugün spot piyasada yüzde 5 değer kazanarak yeniden 80 doların üzerine çıktı. Gümüş, yıl başından bu yana sergilediği yüzde 40'ın üzerindeki performansla, yüzde 21 artış gösteren altını geride bıraktı.

Bu arada, analistler, altının ons fiyatında 5 bin dolar eşiğinin korunmasının kritik olduğunu vurguluyor. Bu seviyenin üzerindeki tutunmanın, mevcut hareketin kalıcı bir yükseliş trendine mi dönüşeceğini yoksa sert satışlara karşı kısa vadeli bir tepki olarak mı kalacağını belirleyeceği öngörülüyor. Çin'in altın alımlarını üst üste 15'inci aya taşıdığını hatırlatan uzmanlar, uzun vadeli talep faktörlerinin fiyatlardaki toparlanmayı desteklemeye devam edeceğini kaydediyor.

Öte yandan, altın ons fiyatı, ekonomik belirsizlikler, jeopolitik gerilimler, enflasyondaki düşüşle birlikte güçlenen agresif faiz indirimi beklentileri, merkez bankalarının fiziki alımları ve zayıflayan doların tetiklediği "güvenli liman" talebiyle geçen yılı yüzde 65'in üzerinde yükselişle tamamlamıştı.