FED faiz kararı sonrası altın fiyatları dalgalı seyrine devam ediyor

Altın, hem yurtiçi hem de yurt dışı piyasalarda dalgalı seyrine devam ediyor. FED faiz kararlarının açıklanması ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından seferberlik ilan edilmesi altın fiyatlarını etkiledi. Çeyrek altının satış fiyatı 1.600 liraya kadar düştü.

Piyasalar, bu hafta FED'in Eylül ayı toplantısının ardından faiz kararının açıklanmasına odaklandı. Analistler FED'in faiz artışını devam ettireceğine dair görüş bildirdi. Diğer yandan FED başkanı Jerome Powell, enflasyonla mücadele edeceklerini açıklayarak toplantı kararı öncesi şahin tutumunu ortaya koydu. Piyasaların beklentisi doğrultusunda ABD Merkez Bankası, 75 baz puanlık artışa giderek faizi yüzde 3-3.25 seviyesine çıkardı. Karardan önce 1654 dolara kadar gerileyen sarı metal, FED kararının açıklanmasının ardından baskı altına girdi. Çarşamba günü hareketlenen değerli metal 1672 dolar şeklinde değerledi.

Altın fiyatlarına Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yaptığı açıklamalar da etki etti. Putin'in geçtiğimiz günlerde kısmi seferberlik ilan etmesinin ardından altın 1.662 dolardan yukarı yönlü hareket ederek 1.677 dolara çıktı.

Ukrayna Rus Savaşı'nın ardından küresel yatırımcıların güvenli liman olarak gördükleri altın savaşın ilk aylarında ralli yaparak tarihi zirveleri gördü. Sonraki süreçlerde yükselişini sürdüren sarı metal, Eylül ayından itibaren dalgalı bir seyir izleyerek düşüşe geçti.

ALTIN FİYATLARI DÜŞÜŞTE!

Değerli metal, 23 Eylül Cuma gününe düşüşle başladı. 10:00 saatleri itibari ile yüzde -0.09 değer kaybı yaşayarak 1.669 dolara geriledi.

Yurtiçi piyasalarda takip edilen altın piyasası hareketlendi. Perşembe günü gram altın 986 lirayla güne başladı. Günün ilerleyen saatlerinde düşüşe geçen gram altın fiyatı 984 liraya geriledi. 24 Eylül Cumartesi sabahı gram altın alış fiyatı 973 lira olarak değerlendi.

Küçük yatırımcı tarafından sıklıkla tercih edilen çeyrek altın fiyatları 23 Eylül sabah saatlerinde yüzde -0,06 değer kaybederek 1.628 lira oldu. Çeyrek altın perşembe gününü 1.650 liradan kapatmıştı. 24 Eylül tarihi itibari ile çeyrek altın fiyatları 1.600 liraya kadar geriledi.