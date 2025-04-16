Altın fiyatları bu sabah itibariyle yeni rekor kırdı

Küresel ticaret savaşlarının etkisinde gerilim giderek artarken yatırımcıların güvenli liman altına yönelişi sürüyor. Rekor üzerine rekor kıran altın, sabah saatlerinde tarihi seviyeye ulaştı. Ons altın 3 bin 287 doları görerek yeni zirveye otururken gram altın ise 4 bin 20 TL'den işlem görüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ek gümrük vergileriyle kızıştırdığı ticaret savaşı, küresel ekonomilerde risk algısına neden oluyor. Merkez bankalarının da yoğun bir şekilde altın aldığı döneme denk gelen kızışma altın fiyatlarında kâr satışlarının da etkisiyle büyük dalgalanma yaşadı. Geçen hafta sert hareketlerin ardından dün itibariyle yeniden yükseliş trendine giren altın bu sabah itibariyle bir zirveye daha imza attı. İşte güncel altın fiyatları:

GRAM ALTIN FİYATLARI

Gram altın güne 3956 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3956 lira, en yüksek de 4034 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 4031 liradan işlem görüyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Ons altın güne 3230 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3228 dolar, en yüksek de 3291 doları gördü. Şu sıralar 3289 dolardan işlem geçiyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı'da gram altın 4035 liradan alınırken 4091 liradan satılıyor.

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