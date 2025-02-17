Altın fiyatları bir yandan yükselirken diğer yandan endişe kaynağı oluyor

Kıymetli maden altın, 2024 yılını rekorlar yılı ilan etti. Fiyatlardaki bu artış Donald Trump'ın korumacı politikaları sonrası daha da alevlendi. Ancak piyasalar bu artışın bir düzeltme hareketiyle düşüşe yönelebileceği endişesine kapıldı.

Tehditlerin esas olarak Trump tarafından bir müzakere aracı olarak kullanıldığına dair spekülasyonlar arttı. Trump yönetiminin gümrük vergisi politikaları, jeopolitik ve ekonomik belirsizliklerin külçenin cazibesini artırma eğiliminde olmasıyla birlikte, fiyatlar yukarı yönlü beslendi.

AŞIRI ALIM SİNYALİ GÖRÜLDÜ

Külçe altın Cuma günü yüzde 1.6 düştükten sonra ons başına 2.886 dolar civarında işlem gördü. Hareketlerin hızını ve yoğunluğunu ölçen 14 günlük göreceli güç endeksi, altının hafta başında aşırı alım seviyelerine ulaştığını gösterdi. Cuma günkü düşüşe rağmen altın üst üste yedinci haftalık yükselişini gerçekleştirerek 2020'den bu yana en uzun kazanç serisini yakaladı.

Altın yatırımcıları son yılların en verimli ayını geçiriyor. Yılbaşından bu yana yüzde 13'ün üzerinde kazandıran gram altın yükseliş trendini sürdürüyor. Çin de dahil olmak üzere merkez bankalarının alımlarının devam etmesinin yanı sıra külçe destekli borsa yatırım fonlarındaki varlıkların artması da buna kısmen yardımcı oldu. Külçe altın Salı günü ons başına 2 bin 942 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

GRAM ALTIN FİYATLARI

Gram altın güne 3359 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3352 lira, en yüksek de 3381 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3380 liradan alıcı buluyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Ons altın güne 2885 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2878 dolar, en yüksek de 2904 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2903 dolardan işlem geçiyor.

KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı'da gram altın 3 bin 434 liradan alınırken 3 bin 473 liradan satılıyor.

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