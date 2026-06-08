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Altın, Fed faiz endişesi ve petrol fiyatlarının yükselmesiyle sert düştü

Altın, Fed faiz endişesi ve petrol fiyatlarının yükselmesiyle sert düştü
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Altın fiyatları, güçlü ABD istihdam verileri, Fed'in faiz artırma sinyalleri ve İran-ABD geriliminin yeniden alevlenmesiyle düşüş yaşadı. Ons altın 4 bin 293 dolara gerilerken, gram altın 6 bin 370 liraya, çeyrek altın 10 bin 480 liraya indi. Brent petrol ise yüzde 4'ten fazla artışla 97 doları aştı.

Altın fiyatları, ABD istihdam verileri, Fed'in faiz artıracağına dair sinyaller ve İran ile ABD arasındaki gerilimin yeniden alevlenmesiyle düştü.

Altın fiyatları; güçlü ABD istihdam verileri, Fed'in faiz artıracağına dair sinyaller ve Körfez'deki yeniden tırmanan gerilimlerin petrol fiyatlarını artırmasıyla düştü. Orta Doğu'da çatışmaların yeniden artmasıyla birlikte petrol fiyatları yükseldi. Altının ons fiyatı da 4 bin 293 dolara kadar düştü. Brent petrol yüzde 4'ten fazla yükselerek 97 dolar seviyesini aştı.

Altının ons fiyatının düşmesiyle birlikte iç piyasada da gerileme yaşandı. İç piyasada gram altın 6 bin 370 liraya düşerken, çeyrek altın 10 bin 480 lira, yarım altın 20 bin 990 lira, tam altın 41 bin 760 lira seviyesinde bulunuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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