Altın düşüş kaydetmeye devam ederken gramı 963 lira oldu

Uluslararası piyasalarda dolar rekor üzerine rekor kırarken, altın son 2,5 yılın en düşük seviyelerine geriledi. Yurtiçi piyasalarda da sert düşen altın fiyatları hafta başından bu yana değer kaybetmeye devam ediyor. Gram altın 963 liradan işlem görürken, çeyrek altın bin 625 lira oldu.

FED'den gelen şahin mesajlar ve küresel resesyon endişeleri sonrası yatırımcılar güvenli liman olarak gördükleri dolara yoğun talep gösterdi. Yatırımcıların bu hamlesi ise değerli metallerde değer kaybına neden oldu.

ONS ALTIN 2020'DEN BERİ EN DÜŞÜK SEVİYEDE

Dolardaki güçlü yükseliş emtia piyasalarını geri çekilmeye zorladı. Diğer değerlerin baskı altına alınması sonrası ons altın fiyatları 1621 dolara kadar geriledi.

FAİZ ARTIŞ MESAJLARI ALTINI BASKILIYOR

Spot altın fiyatları doların yükselmesine ara vermesi sonrasında yüzde 1,2'ye varan artış kayedetti. St. Louis Fed Başkanı James Bullard'ın enflasyonun daha fazla faiz artışıyla ele alınması gereken "ciddi bir sorun" olduğu yönündeki uyarılarını yeniledi. Diğer FED başkanlarından gelen faiz artırım mesajları doların yeniden artışa geçmesine ve altının düşmesine neden oldu.

ALTIN FİYATLARI SON DURUM

Yurtiçinde de altın fiyatları düşüşe geçti. Ons altındaki tarihi düşüşle beraber gram altın değer kaybederek 963 lira oldu. Çeyrek altın 1625 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını 6468 lira oldu.