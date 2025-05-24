Yeni araştırma altının dünyanın çekirdeğinden yüzeye sızdığını ispatladı

Yeni araştırma altının dünyanın çekirdeğinden yüzeye sızdığını ispatladı
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Bilim insanları, Hawaii lavlarında altınla bağlantılı nadir metallerin çekirdekten sızdığını ortaya koydu. Bu bulgu, dünyanın derin iç yapısı ve değerli madenlerin kökenine dair ezberleri bozuyor. Araştırmaya katılan Jeokimya uzmanı Dr. Nils Messling, "Kelimenin tam anlamıyla altın bulduk" sözleriyle keşfin önemini vurguladı.

Almanya'daki Göttingen Üniversitesi'nde yapılan çığır açıcı bir araştırma, Dünya'nın derin çekirdeğinden gelen malzemenin yüzeye kadar ulaşabileceğini ortaya koydu. Hawaii Adaları'ndaki lav örneklerinde bulunan nadir metal izleri, gezegenin iç yapısı hakkında bugüne kadar kabul edilen teorilere meydan okuyor.

3 BİN KİLOMETRE DERİNDEN GELEN METAL İZLERİ

Greek Reporter'a göre bilim insanları, Hawaii'deki lavlarda rutenyum elementinin özel bir izotopu olan 100Ru'ya dair sıra dışı bir sinyal tespit etti. Bu sinyalin yalnızca çekirdek-manto sınırından gelmiş olabileceği belirtiliyor — yani yaklaşık 3 bin kilometre derinlikten.

YÜZEYE YÜKSELEN ALTIN: YENİ BİR KAYNAK TEORİSİ

Araştırmayı yürüten ekip, bu bulguların yalnızca rutenyum değil, altın ve platin gibi değerli metallerin de çekirdekten yüzeye sızabileceğini düşündürdüğünü ifade ediyor. Jeokimya uzmanı Dr. Nils Messling, "Kelimenin tam anlamıyla altın bulduk" sözleriyle keşfin önemini vurguladı.

HAWAII ADALARI'NI OLUŞTURAN GÜÇ ÇEKİRDEK Mİ?

Ekipteki diğer bilim insanları, yüzeye ulaşan bu derin manto malzemesinin Hawaii gibi volkanik adaların oluşumuna yol açtığını da belirtiyor. Yüzlerce katrilyon ton kaya kütlesinin, çekirdekten yükselerek yüzeyi şekillendirdiği öne sürülüyor.

GEZEGENİN İÇ DİNAMİĞİNE YENİ BAKIŞ

Bu keşif, Dünya'nın çekirdeğinin mantoyla tamamen ayrışmış sabit bir yapı olmadığına, aksine aktif bir malzeme alışverişi olduğuna işaret ediyor. Bu da hem jeoloji hem de değerli elementlerin kökenine dair anlayışımızı derinden değiştirebilir.

Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAras Yılmaz:

Annunakilerin dünyaya altın bulmak için indiği hikayesini destekler nitelikte bir keşif olmuş. Belki hikayenin geri kalanı da doğrudur. Altını çıkarmak için genetik müdahale ile var ettikleri köle ırktır insanlık. Konuşmayı bilemesek diğer hayvanlardan çok bir farkımız olmazdı. Bize konuşmayı öğreten bir üst akıl var.

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