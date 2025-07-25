Altın alacaklar dikkat! Gram altında düşüş sürüyor

Altın alacaklar dikkat! Gram altında düşüş sürüyor
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Altın alacaklar dikkat! Gram altında düşüş sürüyor
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Gram altın fiyatı 4700 liralara çıkarak bu hafta tarihi zirveyi gördü. ABD ile ticaret ortakları arasındaki müzakerelerde ilerleme sağlandığının işaretleri sonrası altın fiyatları hafif geriledi. Peki haftanın son işlem gününde gram altın ne kadar oldu? İşte 25 Temmuz Cuma güncel ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları...

Altın fiyatlarında haftanın son işlem gününde aşağı yönlü hareket dikkat çekti. ABD ile ticaret ortakları arasındaki müzakerelerde ilerleme sağlandığının işaretleri sonrası altın fiyatları hafif geriledi. Hem gram altın hem de çeyrek altın fiyatlarında düşüş yaşanırken, ons altın da değer kaybetti. İşte 25 Temmuz Cuma sabahı itibarıyla güncel altın fiyatları...

Ekonomik belirsizlikler ve küresel piyasalardaki dalgalanmalar, altın fiyatlarını da etkiledi. Son günlerde yukarı yönlü hareket eden altın, bu sabah düşüşle güne başladı.

Altın alacaklar dikkat! Gram altında düşüş sürüyor

İşte 25 Temmuz 2025 Cuma sabahı itibarıyla güncel altın fiyatları:

Gram Altın: 4.375 – 4.376 TL

22 Ayar Bilezik: 3.983 – 4.004 TL

Çeyrek Altın: 7.116 – 7.182 TL

Yarım Altın: 14.230 – 14.364 TL

Tam Altın: 28.088 – 28.642 TL

Ons Altın: 3.357 – 3.358 dolar

Özellikle yatırımcıların gözdesi olan çeyrek ve gram altındaki düşüş oranları dikkat çekti. Çeyrek altın bir önceki güne göre yaklaşık yüzde 1,5 oranında değer kaybetti.

Haberler.com / Selcan Tüten - Ekonomi
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