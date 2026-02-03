Haberler

Almanya'dan enerji şebekesine 3,3 milyar avroluk yatırım

Güncelleme:
Alman hükümeti, TenneT'in %25,1 hissesini 3,3 milyar avro karşılığında satın aldı. Bu hamle, enerji altyapısındaki devlet kontrolünü artırmayı ve yenilenebilir enerji hedeflerini desteklemeyi amaçlıyor.

Almanya'da hükümet, ülkenin en büyük elektrik şebekesi işletmecisi TenneT'in yüzde 25,1 hissesini 3,3 milyar avroya satın alarak enerji altyapısında devlet kontrolünü güçlendirdi.

Merkezi Hollanda'da bulunan TenneT'ten yapılan açıklamada, Alman hükümetinin, şirketin Almanya birimindeki stratejik hisseleri devralacağı belirtildi.

Açıklamada, Almanya Federal Hükümeti ile TenneT Almanya'nın yüzde 25,1'lik azınlık hissesini 3,3 milyar avro karşılığında satın alması için anlaşmaya varıldığı ifade edildi.

Yaklaşık 14 bin kilometrelik yüksek gerilim hattıyla Almanya'daki dört şebeke operatöründen en büyüğü olan TenneT, ülkenin enerji arz güvenliğinde kritik rol oynuyor.

Alman hükümetinin uzun süredir üzerinde çalıştığı söz konusu satın alma kritik enerji altyapısı üzerindeki denetimi güçlendirmeyi ve şebeke genişletme projelerinin finansmanını güvence altına almayı hedefliyor.

Satın alma işlemi, devlet kalkınma bankası KfW aracılığıyla gerçekleştirilecek. KfW, halihazırda ülkedeki diğer iletim operatörleri TransnetBW ve 50Hertz'de de azınlık hisselerine sahip bulunuyor.

Alman Meclisi (Bundestag) Bütçe Komisyonu tarafından yaklaşık iki hafta önce onaylanan 3,3 milyar avroluk bu yatırım, hükümete şirket üzerinde geniş yetkiler tanıyacak.

Anlaşma kapsamında Alman hükümeti, TenneT Almanya'nın iş planları ve yönetim kadrosunun atanması süreçlerinde "veto hakkı" da dahil olmak üzere güçlü söz hakkına sahip olacak.

Hollanda hükümeti, daha önce tamamı kendine ait olan TenneT Almanya'nın yüzde 46'lık hissesini geçen eylülde bir yatırımcı konsorsiyumuna satmıştı.

Alman devletinin son katılımıyla birlikte şirketin yeni mülkiyet yapısı, yatırımcı konsorsiyumu (yüzde 46), Alman devleti (yüzde 25,1) ve TenneT Holding (yüzde 28,9) olarak şekillendi.

Uzmanlar, bu satın almanın Almanya'nın yenilenebilir enerjiye geçiş hedefleri doğrultusunda ihtiyaç duyulan devasa şebeke yatırımlarının hızlandırılması açısından stratejik önem taşıdığını vurguladı.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş - Ekonomi
