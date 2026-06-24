Haberler

Almanya'nın kamu borcu 2.7 trilyon avroyu aştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya'nın kamu borcu, yılın ilk çeyreğinde altyapı ve savunma için kurulan özel fonların harcamalarıyla 64,9 milyar avro artarak 2 trilyon 726,5 milyar avroya çıktı. Federal borç 1 trilyon 884,9 milyar avroya yükselirken, özel fonların borçlarında sırasıyla yüzde 44,7 ve yüzde 10,2 artış görüldü.

Almanya'nın kamu borcu, yılın ilk çeyreğinde altyapı ve silahlı kuvvetler (Bundeswehr) için oluşturulan özel fonların harcamaları nedeniyle 64,9 milyar avroluk artışla 2 trilyon 726,5 milyar avroya ulaştı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı öncü verilere göre, ilk çeyrekte federal, eyalet, sosyal güvenlik fonları, belediye ve belediye birlikleri düzeyinde, tüm temel ve ilave bütçeleri de dahil, kamuya ait tüm kurum ve kuruluşların, kamu dışı kurumlara borcu 64,9 milyar avro arttı.

Böylece kamu borcu, 2025 sonuna göre yüzde 2,4'lük yükselişle 2 trilyon 726,5 milyar avroya çıktı.

Söz konusu dönemde federal kamu borcu, 44,4 milyar avro artarak 1 trilyon 884,9 milyar avroya ulaştı. Federal borçlanmadaki yükselişte özellikle altyapı ve savunma sanayisine yönelik oluşturulan iki büyük özel fonun harcamaları belirleyici rol oynadı.

Bu dönemde "Altyapı ve İklim Nötrlüğü Özel Fonu"nun borç miktarı bir önceki çeyreğe göre yüzde 44,7 arttı. Söz konusu fonun borç yükü 10,9 milyar avroluk artışla 35,2 milyar avroya ulaştı.

Alman Silahlı Kuvvetleri'nin modernizasyonu için ayrılan "Alman Silahlı Kuvvetleri Özel Fonu" ise borç yükünü çeyreklik bazda yüzde 10,2 artırdı. Yaşanan 4,4 milyar avroluk yükselişle birlikte askeri fonun toplam borcu 47,4 milyar avroya tırmandı.

Eyaletlerin borcu ise yüzde 2,8 (17,6 milyar avro) artışla 642,2 milyar avroya yükseldi.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni katılımların sinyalini verdi: Devam edeceğiz

Günlerdir konuşulan iddiaları doğruladı: Devam edeceğiz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nihat Doğan'ın kullandığı ifade bir kenti ayağa kaldırdı! MHP'li vekilden de tepki var

Kullandığı ifade bir kenti ayağa kaldırdı! MHP'li vekil de saydırdı

Hacıosmanoğlu'ndan Infantino'ya telefon: Bu kural futbolun doğasına ters

Dünya Kupası'ndan elendiğimiz gibi Infantino'yu aramış

İngiltere'de dikkat çeken yürüyüş

Görüntü bugün kaydedildi!
Taksim'de skandal görüntü! Japon yayıncıyı rahatsız etti, esnaf müdahale etti

Taksim'de skandal görüntü! Esnaf müdahale etti, ortalık karıştı
'Cumhur İttifakı Ocakları Başkanı' diye gezen Ferhat Aydoğan için karar verildi

"Cumhur İttifakı Ocakları Başkanı" diye gezen kişi için karar verildi
Ankara'daki operasyondan yeni detay! Özel harekata ateş açıldı, teröristler etkisiz hale getirildi

Özel harekata ateş açıldı, karı-koca etkisiz hale getirildi
Korkunç facia! Sıcak hava balonu alev aldı, 8 kişi hayatını kaybetti

Yürek yakan kare! Saniyeler sonra yaşanacaklardan habersizdiler