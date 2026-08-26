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Alman ihracat beklentileri 4,5 yılın zirvesinde

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Almanya'nın ihracat beklentileri, Avrupa'dan gelen taleple Şubat 2022'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Ifo endeksi temmuzda -2,8 iken ağustosta 9,6 puana çıktı; dijitalleşme ve yapay zeka talebi ivmeyi destekledi.

Alman ihracat sektöründeki genel eğilim, Avrupa'dan gelen talep artışının etkisiyle son 4,5 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Almanya Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), ağustos ayı ihracat beklentileri anketinin sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, temmuzda eksi 2,8 puan olan Sanayi İhracat Beklenti Endeksi, ağustosta 9,6 puana çıktı. Böylece endeks, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başladığı Şubat 2022'den beri en yüksek seviyeye ulaştı. Endekste aylık bazda yaşanan artış ise Haziran 2020'den bu yana kaydedilen en güçlü yükseliş olarak kayıtlara geçti.

Sektörel bazda, özellikle elektrikli ekipman üreticileri ile veri işleme cihazları, elektronik ve optik ürün üreticilerinin iyimserliği öne çıktı.

Enstitü raporunda, dijitalleşme ve yapay zeka ivmesinin yerli sanayiye büyük katkı sağladığı, birçok sektörde veri merkezlerinin inşası için Alman teknolojisine yönelik talebin arttığı vurgulandı.

Son dönemde zor günler geçiren otomotiv sektörü de ihracat beklentilerinde belirgin bir iyimserlik sergilerken metal ürünleri üreticilerinin güveni yeniden tazelendi. Buna karşın kağıt endüstrisi ile metal üretimi ve işleme sektöründeki şirketler ihracatta düşüş beklediklerini bildirdi.

Anket sonuçlarını değerlendiren Ifo Makroekonomi ve Anketler Merkezi Müdürü Klaus Wohlrabe, konuya ilişkin açıklamasında, "İhracat sektörü yeniden ivme kazanıyor." ifadesini kullandı.

Wohlrabe, özellikle Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapılan ihracatın canlı olduğunu, Çin'e yönelik ihracatın ise zayıflamaya devam ettiğini belirtti.

Kaynak: AA
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