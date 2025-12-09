Almanya'nın ekimde ihracatı hafif artarken ithalatı düştü

Almanya'nın ihracatı, ekimde bir önceki aya göre öncelikle Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle artan ticaretin etkisiyle yüzde 0,1 artarken, ithalatı yüzde 1,2 düşüş kaydetti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ülkenin ekim ayına ilişkin dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Buna göre, Almanya'da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat, ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 artışla 131,3 milyar avroya çıktı.

Ülkede eylül ayında yüzde 1,5 artan ihracatın ekim ayında ise yüzde 0,5 düşmesi bekleniyordu.

İhracattaki hafif artışta, öncelikle AB ülkeleriyle artan ticaret etkili olurken, ABD ve Çin'e yapılan ihracatın düşmesi dikkati çekti.

Ülkenin, en önemli ticaret ortaklarından Çin'e ihracatı yüzde 5,8 düşerek 6,3 milyar avroya indi. Söz konusu dönemde, ABD'ye ihracat yüzde 7,8 azalarak 11,3 milyar avroya indi.

Almanya'nın AB üyesi ülkelere ihracatı ise ekimde yüzde 2,7 artarak 76,3 milyar avroya çıkarken, AB dışındaki ülkelere yapılan ihracat yüzde 3,1 artarak 23,3 milyar avroya ulaştı.

Ticaret fazlası 16,9 milyar avro

Almanya'nın ekimde ithalatı ise bir önceki aya göre yüzde 1,2 düşerek 114,5 milyar avroya indi. Böylece mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış dış ticaret fazlası yaklaşık 16,9 milyar avro oldu. Dış ticaret fazlası, Ekim 2024'te 14,6 milyar avro olarak kayıtlara geçmişti.

Ekimde ülkenin ihracatı yıllık bazda ise yüzde 4,2 arttı.

Öte yandan, Alman ihracatçılar, ABD'nin artan gümrük vergileri, küresel pazarlarda Çin'in artan rekabeti ve Alman mallarını dünya çapında daha pahalı hale getiren güçlü avrodan olumsuz etkilendiğini belirtiyor.