Almanya İhracat Tahminlerini Revize Edecek

Alman Toptancılık ve Dış Ticaret Birliği (BGA), ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergileri nedeniyle Almanya için bu yılki ihracat tahminlerini "önemli ölçüde revize edeceklerini" açıkladı.

BGA Başkanı Dirk Jandura yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'de üretilmeyen araçlara yönelik yüzde 25'lik ithalat vergisi getirmesini değerlendirdi.

ABD'nin yeni vergilerine karşı sert önlemler alınması çağrısında bulunan Jandura, "Donald Trump, bu ticaret savaşını tek taraflı olarak ve yanlış iddialara dayanarak başlattı. Avrupa Birliği'ni net karşı tedbirler almaya çağırıyorum. Bu önlemler arasında Amerikan dijital şirketlerinin Avrupa'da pazarı domine eden ve aşırı güçlü rolüne bir yanıt da yer almalıdır." ifadelerini kullandı.

Jandura, Trump'ın yeni vergilerinin Avrupa ve ABD'de ekonomik büyümede önemli bir düşüşe, daha yüksek enflasyona ve iş kayıplarına yol açacağını savunarak, "Bir ticaret savaşının sadece kaybedenleri olur. 2025'te Almanya'nın ihracatı için önceki tahminimiz eksi yüzde 2,7 ile zaten negatifti. Şimdi bunu önemli ölçüde aşağı doğru revize edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Alman siyasilere ekonomik gerçekliğe yanıt verecek yeni bir federal hükümet kurma çağrısında da bulunan BGA Başkanı Dirk Jandura, "Hayal kurmanın zamanı geçti. Ciddi bir ekonomik gerileme ile karşı karşıyayız. Mevzuat oyunlarına ve vergi artışlarıyla flört etmeye nihayet son vermenin tam zamanı. Almanya'daki şirketler için vergi, enerji, sosyal güvenlik katkıları ve hepsinden önemlisi düzenlemelerde hızlı bir rahatlama sağlanamazsa, bu ülke, şirketleri ve çalışanları büyük zarar görecektir." ifadelerine yer verdi.

BGA, yeni durumun öncelikle değerlendirilmesi gerektiğini belirterek Alman ihracatına ilişkin yeni bir rakam açıklamadı.