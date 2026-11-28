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Almanya Federal Meclisi (Bundestag), koalisyon hükümetinin toplamda 210,4 milyar avro yeni borçlanma öngören 2027 yılı bütçesini onayladı.

Berlin'de Federal Mecliste toplam 577 milletvekilinin katıldığı oylamada, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) koalisyonunun oylarıyla 317 milletvekili "evet", 260'ı "hayır" oyu kullandı.

Bütçeye göre Alman hükümeti, gelecek yıl temel bütçede yüzde 6 artışla yaklaşık 555,9 milyar avro harcama yapmayı, vergi gelirlerinin ise 391,2 milyar avro olmasını planlıyor.

Altyapı ve iklim nötrlüğü özel fonundan 57,8 milyar avro, Alman Silahlı Kuvvetleri (Bundeswehr) özel fonundan ise 29,6 milyar avro ile birlikte öngörülen toplam yeni borçlanma 210,4 milyar avroya ulaşıyor. Bu rakamın, Kovid-19 salgınının yaşandığı 2021'deki 215,4 milyar avronun ardından ülke tarihindeki en yüksek ikinci borçlanma olması bekleniyor.

Yüksek borçlanma planı nedeniyle temel bütçedeki faiz ödemelerinin de 30,2 milyar avrodan 41,4 milyar avroya yükselmesi öngörülüyor.

Savunma ve sosyal harcamalar öne çıktı

Başbakan Friedrich Merz liderliğindeki hükümetin temel altyapıyı güçlendirme ve orduyu yeniden yapılandırma hedefi doğrultusunda düzenli savunma bütçesi 82,2 milyar avrodan 109,7 milyar avroya çıkarıldı. Özel fonlar ve Ukrayna'ya ayrılan 11,6 milyar avroluk destekle toplam güvenlik harcaması 150,9 milyar avroyu bulacak.

Bütçedeki en büyük kalemi 203,3 milyar avroyla çalışma ve sosyal işler oluştururken, yatırımlara 61,8 milyar avro pay ayrıldı.

Mecliste kabul edilen Bütçe Eşlik Yasası ile gelecek yıl tüm tüketiciler için elektrik vergisi Avrupa Birliği asgari seviyesine düşürülecek. Standart sosyal yardım ödemeleri Haziran 2028 sonuna kadar dondurulurken, tütün ve alkollü içeceklerde vergi artışına gidilecek.

Maliye Bakanı'ndan "fedakarlık" vurgusu

Maliye Bakanı Lars Klingbeil, Meclis'teki konuşmasında, demir yolları, iklim koruması ve güvenliğe yatırım yapmanın doğru olduğunu belirterek, "Ukrayna'nın özgürlüğünü savunabilmesi için savunmaya kaynak ayırıyoruz. Bugün Almanya'da doğan hiçbir çocuk bir daha asla savaş yaşamamalı." diye konuştu.

Klingbeil, gelecek yıllarda bütçe açıklarının büyüyeceğine işaret ederek, "İnsanlardan bazı fedakarlıklar istemekten başka seçeneğimiz kalmayacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA