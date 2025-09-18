Almanya'dan JD.com'a Ceconomy Onayı

Haberler

Almanya Federal Kartel Dairesi, Çinli e-ticaret şirketi JD.com'un Ceconomy'nin çoğunluk hissesini devralmasına onay verdi. Daire, bu birleşmenin rekabet açısından endişe oluşturmadığını belirtti.

Almanya Federal Kartel Dairesince (Bundeskartellamt), Çinli e-ticaret şirketi JD.com'un Alman elektronik perakendecisinin çoğunluk hissesini devralmasına onay verildiği bildirildi.

Daireden yapılan açıklamada, Çinli şirket JD.com'un MediaMarkt-Saturn'un ana şirketi Ceconomy'nin çoğunluk hissesini almasına izin verildiği belirtildi.

Almanya Federal Kartel Dairesi Başkanı Andreas Mundt, konuya ilişkin değerlendirmesinde, JD.com'un bugüne kadar Almanya'da çok sınırlı faaliyet gösterdiğini vurgulayarak, "Bu nedenle birleşme, rekabet açısından çok az etkiye sahip ve herhangi bir rekabet endişesi oluşturmuyor." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl geliri yaklaşık 159 milyar dolar olan JD.com, kendisini "tedarik zincirini temel alan, dünyanın önde gelen teknoloji ve hizmet şirketi ve gelir açısından Çin'in en büyük perakendecisi" olarak tanımlıyor.

Ceconomy ise 11 ülkede 1000'den fazla mağazaya sahip bulunuyor. Bu mağazaların yaklaşık 400'ü Almanya'da faaliyet gösteriyor. Şirket, eylülde biten 2023/2024 mali yılda 22,4 milyar avro ciro elde etti. Bunun yaklaşık 4'te 1'i internet satışlarından geldi.

Ceconomy, 17 bini Almanya'da olmak üzere dünya çapında yaklaşık 50 bin kişiyi istihdam ediyor.

