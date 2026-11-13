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Almanya'da toptan eşya fiyatları ekimde petrol öncülüğünde yıllık yüzde 8,8 arttı

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Almanya'da toptan eşya fiyat endeksi ekimde bir önceki aya göre yüzde 0,4, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,8 arttı. Yıllık artış Şubat 2023'ten bu yana en yüksek düzey olurken, petrol ürünlerindeki yüzde 47,6'lık yükseliş belirleyici oldu.

Orta Doğu'da tırmanan gerilimin enerji ve ham madde maliyetlerini yükseltmesiyle Almanya'da toptan eşya fiyat endeksi ekimde son 3,5 yılın en hızlı artışını gösterdi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, toptan eşya fiyat endeksi ekimde bir önceki aya göre yüzde 0,4, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 8,8 arttı.

Yıllık bazda kaydedilen bu artış, Şubat 2023'ten bu yana görülen en yüksek düzeye ulaştı???????. Endeks, yıllık bazda ağustosta yüzde 6,8, eylülde ise yüzde 8,7 artış göstermişti.

En yüksek artış petrol ürünlerinde

Destatis'in açıklamasında, ekim ayındaki fiyat artışında İran ve Orta Doğu'daki çatışmaların özellikle enerji ürünlerinin toptan fiyatlarını yukarı çekmesinin belirleyici olduğu bildirildi.

Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 47,6 ile petrol ürünlerinde kaydedildi. Tahıl, ham tütün, tohum ve hayvan yemi toptan ticaretinde fiyatlar yüzde 21,2 artarken, kimyasal ürünlerdeki yükseliş yüzde 18,6 olarak gerçekleşti.

Tüketici enflasyonunu yakıt indirimi frenledi

Açıklamada, üreticiler ile nihai tüketiciler arasında aracı konumunda bulunan toptan ticarette görülen fiyat değişimlerinin, tüketici fiyatlarına belirli bir gecikmeyle ve kısmen yansıdığı belirtildi.

Almanya'da eylülde yüzde 3,3 olan yıllık tüketici enflasyonu, ekimde yüzde 2,8 seviyesine geriledi. Enflasyondaki bu yavaşlamada, hükümetin ekim ayı başında yürürlüğe koyduğu yakıt indiriminin etkili olduğu değerlendiriliyor.

Kaynak: AA
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