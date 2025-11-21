Haberler

Almanya'da Şirketler Sipariş Eksikliği nedeniyle Endişeli

Güncelleme:
Almanya'da Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) tarafından yayınlanan anket, şirketlerin sipariş eksikliği nedeniyle hayatta kalma endişelerinin arttığını gösteriyor. Ekim 2023 itibarıyla bu oran %8,1'e yükseldi. Özellikle perakende sektöründe derin ekonomik sorunlar yaşanıyor.

Almanya'da daha fazla şirketin sipariş eksikliğinin etkisiyle varlıklarını sürdürmekten endişe duyduğu bildirildi.

Ülkenin önemli ekonomi ve düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Alman iş dünyası ekim anketini açıkladı.

Buna göre ekonomik olarak faaliyetlerini sürdürmekten endişe duyan Alman şirketlerinin oranı yüzde 8,1'e yükseldi. Ekim 2024'te ise bu oran yüzde 7,3 olarak açıklandı.

Ifo'nun açıklamasında, "Bütün sektörlerde şirketler, sipariş eksikliğini hayatta kalmaları için en büyük tehdit olarak görüyor. Bu durum, önemli likidite sıkıntısına yol açıyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Daha yüksek işletme ve personel maliyetlerinin de şirketler üzerinde baskı oluşturduğu belirtilen açıklamada, talep eksikliğinin satışları düşürdüğü, ek olarak baskıyı daha da artıran yüksek bürokratik gerekliliklerin de bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, özellikle perakende sektöründe hayatta kalma endişeleri artarken bu sektördeki şirketlerin yüzde 15'inin derin ekonomik sorunlar yaşadığı belirtildi. Ekim 2024'te bu oran yüzde 13,8 olarak kayıtlara geçti.

Açıklamada varlıklarını tehdit altında gören şirketlerin oranının hizmet sektöründe yüzde 7,6 olduğu kaydedildi. Ekim 2024'te bu oran yüzde 5,8 oldu.

İmalat sektöründe ise bu oranın yüzde 8,6'dan yüzde 8,1'e gerilediği ifade edilen açıklamada, inşaat sektöründe de konut inşaatlarındaki krize rağmen yüzde 7,9'dan yüzde 6,3'e indiği vurgulandı.

Şirket iflaslarının sayısı yüksek kalmaya devam edecek

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Ifo Anketler Merkezi Müdürü Klaus Wohlrabe, "Önümüzdeki aylarda şirket iflaslarının sayısı yüksek seviyede kalmaya devam edecek. Çok sayıda şirket, yeni siparişlerin olmaması, talebin zayıf olması ve uluslararası rekabetin artması nedeniyle baskı altında." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Ifo, 11 Ekim'de yayımladığı ankette Almanya'daki sipariş eksikliğinin giderek daha fazla şirket için sorun oluşturarak ekonominin toparlanmasını engellediğini açıkladı.

Bu ankete göre ekimde şirketlerin yüzde 41,5'i sipariş eksikliği bildirdi. Alman şirketlerinde sipariş eksikliğinin temmuzdaki son ankete kıyasla 2,1 puan daha fazla olması dikkati çekmişti. Temmuzda bu oran yüzde 39,4 düzeyindeydi.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş - Ekonomi


