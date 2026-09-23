Haberler

Almanya'da özel sektör PMI eylülde 53,8'e yükselerek geçen ekimden beri zirveyi gördü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

S&P Global verisine göre Almanya'da imalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI, eylülde 2 puan artarak 53,8'e yükseldi ve piyasa beklentisini aştı. Hizmet PMI 52,9 ile 5 aylık daralmayı bitirirken imalat PMI 53,8'e geriledi ama büyüme bölgesinde kaldı.

Almanya'da??????? özel sektör faaliyetleri, eylülde bir önceki aya göre 2 puan artarak 53,8'e yükseldi.

S&P Global, Almanya'nın eylül ayına ilişkin öncü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerini açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nin en büyük ekonomisinde imalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI, eylülde bir önceki aya kıyasla 2 puan artarak 51,8'den 53,8'e yükseldi.

Geçen yılın ekim ayından bu yana en yüksek seviyesini gören endekse ilişkin piyasa beklentisi, verinin 51,8 seviyesinde sabit kalacağı yönündeydi.

Ekonomide büyüme ve daralmayı ayıran 50 puan eşiğinin üzerinde gelen bu veri, Nisan 2023'ten bu yana görülen en güçlü ekonomik faaliyet artışına işaret etti.

Eylül ayında hizmet sektörü PMI, bir önceki aydaki 49,7 seviyesinden 52,9'a çıkarak son 7 ayın en yüksek seviyesine ulaştı ve 5 aydır devam eden daralma sürecini noktaladı.

İmalat sanayi PMI ise 54,3'ten 53,8'e gerilese de büyüme bölgesinde kalmaya devam etti.

S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktör Yardımcısı Phil Smith, verilere ilişkin değerlendirmesinde, "Alman işletmeleri, enflasyon cephesindeki yeni baskılara rağmen eylül ayında dirençli olduklarına dair yeni sinyaller verdi. Hizmet sektörü, Orta Doğu'daki savaşın patlak vermesinin ardından yaşanan durgun dönemin ardından nihayet imalat sektörüne katılarak yeniden büyüme bölgesine döndü." ifadelerini kullandı.

Smith, artan girdi maliyetlerinin enerji ve yakıt fiyatlarındaki yükselişten kaynaklandığını, buna rağmen yeni sipariş girişlerinin iş gücü piyasasını desteklediğini belirtti.

Alman ekonomisi

Öte yandan, Alman ekonomisi, İran'daki savaşın yol açtığı yüksek enerji fiyatlarının getirdiği yüke rağmen, yılın ikinci çeyreğinde beklentilerin üzerinde büyüyerek yeniden zemin kazandı.

Bölgesel gerilimler ve yüksek enerji maliyetlerinin yarattığı olumsuz iklime rağmen, yapay zeka ile savunma odaklı harcamaların sanayi üretimindeki büyümeyi sırtladığı belirtiliyor.

Birçok ekonomi enstitüsü, ülkenin bu yılki büyüme tahminlerini ortalama yüzde 1,4'e yükseltirken, Alman hükümeti şu an için yüzde 0,5'lik bir büyüme öngörüyor.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) de Almanya ekonomisi için 2026 büyüme tahminini yüzde 0,7'den yüzde 1,1'e yükseltti. Yükselişte yapay zeka ivmesinin ihracata etkisi ile savunma ve altyapı yatırımları belirleyici oldu.

Kaynak: AA
Lüks tatil köyü sanılıyordu! Kamboçya'da 20 bin kişilik dolandırıcılık merkezinin içi görüntülendi

Sahte polis dekoruyla kandırdılar! 20 bin kişilik suç şehri
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bartın'ı fırtına vurdu! Ağaçlar devrildi, elektrikler kesildi

Bir ilimizi fırtına vurdu! Risk devam ediyor
Trabzonspor'un yıldızına A Milli Takım daveti! Riva'ya çağrıldı

Büyük sürpriz! Trabzonspor'un yıldızına "Riva'ya gel" dedi

Isparta'da kadın cinayeti! Tartıştığı eşi baba evine giderken sokakta önünü kesip pompalı tüfekle vurdu

Eşiyle tartışıp baba evine gidiyordu! Sokakta önü kesildi
Savaş devam ederken dikkat çeken ziyaret! Pezeşkiyan ABD'de

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Savaştığı ülkeye uçakla geldi
Samsun Bafra'daki saman deposu yangınında yaklaşık 20 milyon lira zarar oluştu

16 saatlik yangından geriye büyük yıkım kaldı! Zarar 20 milyon lira
Cezaevi firarisi için yolun sonu: Bazanın içinden çıktı

6 aylık kaçışın sonu!

Aylarca acı çekti, ötanazi kararı aldı! Ünlü oyuncunun trajik sonu

Aylarca acı çekti, ötanazi kararı aldı! Ünlü oyuncunun trajik sonu