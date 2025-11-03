Haberler

Almanya'da Makine Mühendisliği Siparişleri Yüzde 19 Düştü

Güncelleme:
Alman Mühendisler Derneği (VDMA), Almanya'da makine mühendisliğinde eylül ayında siparişlerin yıllık bazda yüzde 19 azaldığını açıkladı. Avrupa ve yurt dışı siparişlerde de düşüşler kaydedildi. VDMA, sektördeki daralmanın nedenleri arasında yurt dışındaki baz etkilerini ve küresel ticaret krizlerini gösterdi.

Eylülde, Almanya içi siparişlerde yüzde 5, Avro Bölgesi siparişlerinde yüzde 13'lük düşüş görüldü. Avro Bölgesi dışındaki ülkelerden gelen siparişlerde yüzde 24'lük azalış dikkati çekti.

Temmuzdan eylül sonuna kadar olan üçüncü çeyrekte siparişler yüzde 6 azalırken yılın ilk 9 ayında yüzde 1 düşüş yaşandı.

VDMA baş ekonomisti Johannes Gernandt, konuya ilişkin değerlendirmesinde, makine mühendisliğinin eylüldeki siparişlerinde düşüşün temel nedeninin yurt dışındaki baz etkisi olduğunu ve Eylül 2024'te büyük ölçekli tesis siparişleri nedeniyle özel etkilerin de bulunduğunu belirtti.

Gernandt, "Ancak bu, makine ve ekipman imalat sektörünün talepte ve kapasite kullanımında belirgin bir düşüş yaşamaya devam ettiği gerçeğini gölgelememelidir." ifadelerini kullandı.

Bu durumun ABD gümrük vergileri gibi küresel ticaretteki birçok krizin çözülmesi ve Almanya ve Avrupa'da şirketlerin üzerindeki baskıyı gerçekten azaltacak reformların uygulanmasıyla temelden çözülebileceğini belirten Gernandt, "Bu nedenle, bu yıl reel üretimde yüzde 5'lik bir düşüş olacağı yönündeki tahminimizi teyit ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

VDMA, Thyssenkrupp ve Siemens Energy gibi borsaya açık şirketlerin bulunduğu ve Almanya'nın en büyük ikinci sektörü olan makine mühendisliği yaklaşık 1 milyon istihdam sağlıyor. Sektör Alman ekonomisinin bel kemiği olarak biliniyor ve üretiminin yüzde 70'ten fazlası da ihraç ediliyor.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş - Ekonomi
