Haberler

Almanya'da İşsizlik Beklentisi 3 Milyonu Aşacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Federal İş Ajansı, Almanya'da işsiz sayısının gelecek yılın başında 3 milyonun üzerine çıkacağını öngörüyor. Ekonomik zayıflık ve kalifiye işçi eksikliği iş gücü piyasasını olumsuz etkiliyor.

Almanya'da Federal İş Ajansı (BA), ülke ekonomisinde büyüme sıkıntısı nedeniyle işsiz sayısının gelecek yılın başında 3 milyonun üzerine çıkmasını bekliyor.

Federal İş Ajansı Başkanı Andrea Nahles, Nürnberg'de kasım ayı iş gücü piyasası istatistiklerinin sunumunda, Alman ekonomisinde istihdamdaki kişi sayısının durgunlaştığını ve iş gücü talebinin zayıf seyrettiğini söyledi.

Nahles, "Ekonomik zayıflık devam ediyor ve iş gücü piyasası durgun seyrediyor." ifadelerini kullandı.

İşsiz sayısının gelecek yılın başında 3 milyonun üzerine çıkmasının "muhtemel" olduğunu aktaran Nahles, "Aslında, Alman iş gücü piyasasındaki daha büyük, orta vadeli sorun demografik zorluk ve kalifiye işçi eksikliğidir." dedi.

Kasımda işsiz sayısı 2 milyon 973 bine yükseldi

Öte yandan toplantıda verilen bilgiye göre, ülkede mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı, kasımda ekime göre bin kişi artarak 2 milyon 973 bin oldu.

Piyasalarda işsiz sayısına ilişkin beklenti kasımda 5 bin kişi artması yönündeydi.

Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı kasımda değişmeyerek yüzde 6,3'te kaldı. Kasımda şirketlerin boş pozisyonları, geçen yılın aynı ayına göre 44 bin azalarak 624 bin oldu.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş - Ekonomi
Kocaeli açıklarında Kairos isimli tankerde patlama

Kocaeli açıklarında tankerde şiddetli patlama! Ekipler bölgede
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çin'deki AVM'de noel ağacı alev aldı

Herkes korkuyla kaçıştı, AVM'de noel ağacı cayır cayır yandı
Arkadaşını öldürdü, sevgilisini yaralayıp 21 gün cinsel saldırıda bulundu! İşte istenen ceza

Sevgilisine yaralı halde 21 gün tecavüz eden sanığa istenen ceza
Kendi oğlunu oyuna alan Robin van Persie hayatının şokunu yaşadı

Kendi oğlunu forvete alınca neye uğradığını şaşırdı
Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı

Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı
Çin'deki AVM'de noel ağacı alev aldı

Herkes korkuyla kaçıştı, AVM'de noel ağacı cayır cayır yandı
Papa 14. Leo İznik'te! Tarihi bazilikada 1700 yıl sonra ayin yaptı

İznik'te tarihi ayin! Yüzlerce yıl sonra ilk kez birlikte dua ettiler
Deterjan kabındaki sosu çiğköfteye döken işletmeye ağır ceza

Çiğköfteciye bu rezilliğinin bedeli ağır oldu
Derin Talu'dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko

Derin Talu'dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko
300 bin restoran online platformlara savaş açtı: Ya komisyonları düşürün...

Kaos kapıda! Türkiye'deki 300 bin restoran resmen kazan kaldırdı
Gülistan Koçyiğit İmralı ziyaretinde neler yaşandığını anlattı! Öcalan'dan CHP'ye özel parantez

İşte İmralı ziyaretinde yaşananlar! Öcalan CHP'yi böyle anmış
Zelenski'ye en yakın isim yolsuzluk operasyonu sonrası istifa etti

Zelenski'nin en yakınına yolsuzluk operasyonu; istifa haberi geldi
Yerli Vardy! Sanayide kaynakçıydı, şimdi gol krallığına oynuyor

Yerli Vardy! Sanayide kaynakçıydı, şimdi gol krallığına oynuyor
Mustafa Sarıgül'ün gelininden dedikoduları doğrulayan paylaşım: Son zamanlarda...

Sarıgül'ün gelininden dedikoduları doğrulayan paylaşım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.