Haberler

Almanya'da işsizlik 3 milyonun üzerinde sürüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- Ülkedeki işsiz sayısı ağustosta temmuz ayına göre 54 bin, geçen yılın aynı ayına göre de 36 bin kişi arttı

Almanya'da işsiz sayısı, son dönemdeki olumlu ekonomik sinyallere rağmen iş gücü piyasasındaki durgunluğun sürmesiyle ağustos ayında da 3 milyon sınırının üzerinde kaldı.

Almanya Federal İş Ajansı (BA), işsizlik rakamlarına ilişkin ağustos ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkedeki işsiz sayısı ağustosta geçen aya göre 54 bin, geçen yılın aynı ayına göre ise 36 bin kişi artarak 3 milyon 61 bine ulaştı.

Ülkede temmuz ayında yüzde 6,4 olan işsizlik oranı, ağustosta yüzde 6,5'e yükseldi.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Federal İş Ajansı Başkanı Andrea Nahles, iş gücü piyasasında son aylardaki sönük seyrin devam ettiğini belirterek, "İş gücü piyasası, ağustos ayında geleneksel mevsimsel etkilerin ötesinde kayda değer bir dinamizm göstermedi." ifadesini kullandı.

Almanya'da işsiz sayısı, yaz tatili döneminin başlamasıyla temmuzda nisan ayından bu yana ilk kez 3 milyon barajını aşmıştı.

Uzmanlar, temmuz ayından itibaren işsizlikte görülen düzenli artışın mevsimsel etkilerin yanı sıra ekonomideki dönemsel zayıflıktan da kaynaklandığını belirtiyor.

Son dönemde ekonomide artan büyüme sinyallerinin ilerleyen süreçte iş gücü piyasasına olumlu yansıyabileceği öngörülüyor.

Kaynak: AA
Tibet'te baraj patladı, sular Nepal'e doğru geliyor! Halka 'Yükseklere kaçın' uyarısı

469 kişi öldü, şimdi de baraj patladı! Halka "Kaçın" uyarısı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Geceye damga vuran Salah karesi! Herkes şaşırdı

Bu ne hal Salah? Taraftar şokta
İsmail Kartal'ın Liverpool-Galatasaray maçı için söyledikleri yeniden gündemde

Liverpool-Galatasaray maçı için söyledikleri yeniden gündemde
Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu'nun o halini gören taraftarlar delirdi

Bu halleri taraftarları delirtti!

Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği dibe vurdu

Tüm dünyanın gözü oradaydı! Bölgede gemi trafiği dibe vurdu
Şehir sıcaktan kavruldu, onlar karın tadını çıkardı

Şehir sıcaktan kavruldu, onlar karın tadını çıkardı
Silüeti görünce tetiğe bastı! Gerçeği fark ettiğinde çok geçti

Silüeti görünce tetiğe bastı! Gerçeği fark ettiğinde çok geçti
Fatih Tekke'nin istifası sonrası Hamit Altıntop'tan dikkat çeken paylaşım: Hayırdır abi?

Hamit'ten Tekke'ye: Hayırdır abi?