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Almanya'da gaz depolama doluluğu yüzde 61'e düşünce INES kışa kıtlık uyarısı yaptı

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Almanya Gaz Depolama Girişimi (INES), doğal gaz depolama tesislerindeki doluluk oranının yüzde 61'e gerilediğini ve bunun tarihi dip seviye olduğunu açıkladı. INES, kışın aşırı soğuk geçmesi halinde 2027'nin ocak-mart aylarında gaz kıtlığı yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Almanya Gaz Depolama Girişimi (INES), yaklaşan kış dönemi öncesinde doğal gaz depolama tesislerindeki doluluk oranının yüzde 61'e gerilediğini belirterek aşırı soğuklarda gaz kıtlığı yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Avrupa'nın en büyük enerji tüketicisi Almanya'da, doğal gaz depolama tesislerinin doluluk oranının tarihi dip seviyelere gerilemesi, yaklaşan kış dönemi öncesinde arz güvenliği tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Almanya'da gaz ve hidrojen depolama tesisi işletmecilerini temsil eden Almanya Gaz Depolama Girişimi (INES), kış mevsiminin aşırı soğuk geçmesi durumunda doğal gaz kıtlığı yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Depolama tesislerindeki doluluk oranının yüzde 61 seviyesinde olduğunu açıklayan INES, bu durumu "tarihi bir dip seviye" olarak nitelendirdi.

INES'in yeni modellemelerine göre, kışın aşırı çetin geçmesi halinde 2027'nin ocak, şubat ve mart aylarında aylık bazda 6,6 teravatsaate kadar doğal gaz açığı ortaya çıkabilir. Söz konusu eksiklik, Almanya'nın kış aylarındaki yaklaşık 1,5 günlük toplam gaz tüketimine tekabül ediyor.

Dondurucu soğukların etkili olduğu bir senaryoda, ocak ayındaki belirli günlerde talep ile mevcut hacim arasındaki fark 1,7 teravatsaate kadar ulaşabilir.

Bu miktar, Ocak 2026'daki ortalama günlük gaz tüketiminin yaklaşık yüzde 40'ına karşılık geliyor. Modellemede, 2010 yılındakine benzer şekilde olağanüstü soğuk bir kışın yaşanabileceği varsayımı esas alınıyor.

Öte yandan INES, bu tür ekstrem hava koşullarının düşük bir ihtimal olduğunu, normal veya ılıman sıcaklıklarda gaz arzının güvenli kalacağını da belirtti.

Devlet koruması ve yasal zorunluluk çağrısı

INES, doğal gazın depolanmasını teşvik edecek finansal teşviklerin devreye alınmasını, tesislerin kullanımının yasal olarak zorunlu hale getirilmesini veya devlet kontrolünde bir gaz rezervi oluşturulmasını talep ediyor.

SEFE, Uniper ve VNG dahil olmak üzere 17 büyük işletme sahibini çatısı altında barındıran INES, Almanya'nın gaz depolama kapasitesinin yüzde 90'ından fazlasını temsil ediyor. İşletmecilerin tesis kullanım oranlarının artmasında ticari çıkarları da bulunuyor, zira mevcut kapasitelerin pazarlanmasından gelir elde ediyor.

INES Genel Müdürü Sebastian Heinermann, "Senaryolarımız, Almanya'da arz güvenliğinin sağlanması için gaz depolama tesislerinin yeterli derecede dolu olmasının önemini açıkça ortaya koyuyor. Yalnızca mevcut boru hatları ve LNG terminalleri üzerinden yapılan ithalat, soğuk kış günlerinde tavan yapan yüksek tüketimi karşılamaya yetmez. Düşük depolama seviyeleri arz güvenliği için ciddi bir risk oluşturuyor. Almanya'nın, kış için yeterli gaz rezervinin korunmasını ekonomik açıdan uygulanabilir kılacak ve buna bağlayıcı garanti getirecek güvenilir, uzun vadeli bir çerçeveye ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Almanya'da enerji piyasasını düzenleyen Federal Ağ Ajansı (Bundesnetzagentur) ise ek ithalat imkanlarını gerekçe göstererek gaz arzında ciddi bir gerilim yaşanması riskini şu an için "düşük" olarak değerlendiriyor ve Almanya'nın artık depolama hedeflerine ulaşmaya tamamen bağımlı olmadığını savunuyor.

Kaynak: AA
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