Almanya'da Fabrika Siparişleri Yüzde 3,6 Arttı

Almanya'da fabrika siparişleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi politikasının da etkisiyle martta yüzde 3,6 yükseldi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fabrika siparişlerine ilişkin mart ayı geçici verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede yurt içinde üretilen ürünler için siparişler, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 3,6 yükseldi. Fabrika siparişleri geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 3,8 arttı.

Fabrika siparişlerine ilişkin piyasa beklentisi, aylık bazda yüzde 1,3 artması yönündeydi. Fabrika siparişlerinde ocaktaki yüzde 5,5'lik düşüşün ardından şubatta da durgunluk görülmüştü.

Almanya'da martta yurt içi siparişler aylık yüzde 2, yabancı siparişler yüzde 4,7 artış kaydetti.

Söz konusu dönemde, Avro Bölgesi'nden yeni siparişler yüzde 8 ve diğer ülkelerden gelen siparişler yüzde 2,8 arttı.

Ülkede martta aylık bazda ara malı üreticilerinin siparişleri yüzde 2,5, tüketici malı üreticilerinin siparişleri yüzde 8,7 artış kaydetti. Sermaye malı siparişleri de yüzde 5,7 yükseldi.

Destatis açıklamasında, başta aylık yüzde 14,5 artan elektrikli ekipman imalatı, yüzde 5,3 artan makine ve ekipman imalatı ve yüzde 17,3 artan ilaç sektörü olmak üzere birçok sektörün Mart 2025'te imalatta yeni siparişlerin artmasına katkıda bulunduğu belirtildi.

ABD gümrük tarifeleri

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada "Martta fabrika siparişlerdeki artışın kısmen ABD'nin açıkladığı gümrük vergisi artışlarına tepki olarak ortaya çıkan beklentisel etkilerden kaynaklanması muhtemeldir." değerlendirmesi yer aldı.

Yüksek seviyedeki ticaret politikası belirsizliğine ve son zamanlarda zayıflayan iş beklentilerine rağmen, sanayideki iş durumunun yılın ilk çeyreğinde genel olarak oldukça sağlam kaldığı aktarılan açıklamada, "Bununla birlikte, açıklanan ve bazı durumlarda geçici olarak askıya alınan ABD gümrük vergisi artışları ve buna bağlı olarak daha kötümser iş görünümü göz önüne alındığında, yılın geri kalanında sanayide daha da zayıflama olasılığı göz ardı edilemez." ifadeleri kullanıldı.

Analistler, ABD'nin gümrük vergisi politikasının geleceğine ilişkin belirsizliklerin muhtemelen bazı siparişleri geri çekeceğini belirterek, bunun da Almanya'da yeni kurulan hükümetin iş dünyası dostu yapısal reformları hızla hayata geçirmesini daha da önemli hale getirdiğini vurguladı.

Ekonomi büyümede zorlanıyor

Bu arada, tarife savaşları ve Trump'ın bazı açıklamaları küresel ticaret üzerindeki olumsuz etkilere ilişkin endişeleri körüklerken, çoğu analist, Trump'ın gümrük vergisi politikasını Alman ekonomisinin büyümesinde "özel risk" olarak görüyor.

Trump'ın agresif gümrük vergisi politikası küresel ekonomik görünümü gölgelerken, bölgedeki diğer ülkelere kıyasla daha büyük oranda imalat sektörüne bağımlı olan Alman ekonomisi, üretimdeki kalıcı zayıflık nedeniyle kırılganlığını koruyor.

Ülke ekonomisi, 2024'ün tamamında bir önceki yıla göre yüzde 0,2 geriledi. Böylece Çin ile artan rekabet ve yapısal sorunların ekonomiyi frenlemesiyle art arda ikinci yıl küçülme yaşandı. Ekonomi, 2023'te de yüzde 0,3 daralmıştı.

Almanya, son iki yıldır büyüyemeyen tek G7 ekonomisiydi. Almanya'da hükümet, 24 Nisan'da bu yıl için daha önce yüzde 0,3 olarak açıklanan büyüme beklentisini ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarının ardından küresel ticari gerginliklerin etkisiyle yüzde 0'a düşürmüştü.

Hükümetin son tahmini gerçekleşir ve Alman ekonomisi bu yıl da büyümezse, art arda üçüncü yıldır büyümemiş olacak. Öte yandan, Alman ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde hane halkı tüketim harcamaları ve yatırımlar sayesinde yüzde 0,2 büyüyerek, resesyona girmekten kurtulmuştu.