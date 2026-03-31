Alman iş gücü piyasasında "bahar canlanması" beklentilerin altında kaldı

Almanya iş gücü piyasasında her yıl bahar aylarında görülen geleneksel canlanma, bu yıl zayıf bir başlangıç yaptı.

Almanya Federal İş Ajansı (BA), işsizlik rakamlarına ilişkin mart ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı, martta şubat ayına göre 49 bin azalarak 3,21 milyon oldu. 2025'e göre ise işsiz sayısı 54 binlik artış kaydetti.

Mart ayında işsizlik oranı, şubat ayına kıyasla 0,1 puanlık sınırlı bir düşüşle yüzde 6,4 olarak kaydedildi.

İş gücü piyasasındaki durgunluk, mevsimsellikten arındırılmış verilerde daha net görüldü. Mevsimsel etkiler dışarıda bırakıldığında, işsizlik rakamlarında herhangi bir değişim yaşanmadığı ve piyasanın yatay bir seyir izlediği belirlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Federal İş Ajansı Başkanı Andrea Nahles, piyasadaki dinamizm eksikliğine dikkati çekerek, "Bahar canlanması her zamanki gibi mart ayında başladı ancak bu yıl belirgin bir ivmeden yoksun seyrediyor." ifadesini kullandı.