Haberler

Almanya Başbakanı Merz: Teknolojide Lider Olmalıyız

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ülkesinin global teknoloji rekabetinde lider rol oynamasının kritik olduğunu belirtti. Merz, ABD ve Çin'in teknolojinin geleceğini tek başına belirlemesine izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ülkesinin ve Avrupa'nın, teknolojinin geleceğinde lider rol oynamasının önemli olduğunu belirterek, "ABD ve Çin'in, teknolojik geleceği tek başına belirlemesine izin veremeyiz." dedi.

Başbakan Merz, Berlin'de, Alman hükümetinin teknoloji gündemi, ekonomi ve araştırma politikasını yeniden düzenleme hedefi taşıyan "Hightech Agenda Deutschland" ( Almanya Yüksek Teknoloji Gündemi) açılış etkinliğinde, küresel teknolojik egemenliğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Almanya ve Avrupa'nın, ABD ve Çin ile rekabetinde modern teknolojilerde lider rol üstlenmesinin "kritik" olduğunu savunan Merz, Avrupa'nın küresel teknolojik rekabet gücünü yeniden kazanmak için büyük çaba gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Merz, "ABD ve Çin'in, teknolojik geleceği tek başına belirlemesine izin veremeyiz." ifadesini kullandı.

Almanya ve Avrupa'nın, bugün teknolojik egemenliğe ihtiyacının olduğunu vurgulayan Merz, "Bu (teknolojik egemenlik) iyileştirme ihtiyacını hızlı bir şekilde ele almazsak, bu sadece orta ve uzun vadede ülkemizin refahını tehlikeye atmakla kalmayacak. Daha da kötüsü, güvenliği ve nihayetinde özgürlüğü tehlikeye atacaktır." görüşünü paylaştı.

"İş dünyası ve bilim arasında 'gerçek bir ittifaka' ihtiyaç var"

Friedrich Merz, teknolojide tek taraflı bağımlılıkların olduğunu belirterek, bu bağımlılıkların güç politikası için istismar edildiğini savundu.

Almanya'nın eskisi kadar yenilikçi ve büyüme odaklı olmadığını da dile getiren Merz, "Yapay zeka gibi yeni teknolojilerle değer oluşturma sürecini iyileştirmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Merz, Almanya'nın teknolojide öncü konumunu koruması için, iş dünyası ve bilim arasında "gerçek bir ittifaka" ihtiyaç olduğunu belirtti.

Başbakan Merz, gelecekte araştırma fonlarının yapay zeka, kuantum teknolojisi, mikroelektronik, biyoteknoloji, iklim dostu enerji üretimi ve iklim dostu mobilite teknolojileri gibi 6 temel teknolojiye odaklanacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş - Ekonomi
Gebze'de yıkılan binada 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 1 kişi sağ çıkarıldı

Gebze'de yıkılan 7 katlı binadan kahreden haberler peş peşe geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Survivor kadrosunda

Polisin ateş açarak durdurduğu ismi, Survivor kadrosuna aldı
Putin yeni ölümcül silahını tanıttı: O şehirler yaşanmaz hale gelir

Putin yeni ölümcül silahını tanıttı: O şehirler yaşanmaz hale gelir
Diyanet'ten 29 Ekim mesajı: Atatürk ve tüm büyüklerimizi saygı ve minnetle yad ediyoruz

Ali Erbaş gibi yapmadı! İşte Diyanet'in 29 Ekim mesajı
Gazze'ye saldırı emri veren Netanyahu'nun ayarını bozan görüntü

Netanyahu'nun ayarını bozan görüntü
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Survivor kadrosunda

Polisin ateş açarak durdurduğu ismi, Survivor kadrosuna aldı
300 dairesi olan şarkıcı Emrah, sahnede hüngür hüngür ağladı

300 dairesi olan Emrah, sahnede hüngür hüngür ağladı
Anıtkabir'de 'Her yer Tayyip, her yer Erdoğan' sloganları atıldı

Görüntü Anıtkabir'den! Erdoğan'ı görünce o sloganı atmaya başladılar
Gebze'de 7 katlı binanın çökme anı güvenlik kamerasında

İşte 7 katlı binanın yıkılma anı
Eski Kemer Belediye Başkanı'na suçüstü: Rüşvet iddiasıyla gözaltında

Eski başkana suçüstü! Rüşvet paraları cebinden çıktı
Merakla beklenen ödüllerin sahiplerini açıkladı! Guterres detayı ise olay

Merakla beklenen ödüllerin sahiplerini açıkladı! Guterres detayı ise olay
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti! İşte Özel Defter'e yazdığı not

Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti! İşte Özel Defter'e yazdığı not
Dünyaca ünlü pizzacı şubelerini teker teker kapatıyor

Dünyaca ünlü pizza zinciri şubelerini teker teker kapatıyor
CHP'nin kalesinde vatandaştan ezber bozan ekonomi yorumu

CHP'nin kalesinde vatandaştan ezber bozan ekonomi yorumu
title