Haberler

Almanya, Airbus'tan 20 ilave saldırı helikopteri alacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya, savunma yeteneklerini artırmak amacıyla Airbus'tan 20 adet H145M hafif saldırı helikopteri siparişi verdi. Böylece toplam sipariş 82 helikoptere ulaştı.

Almanya'nın savunma yeteneklerini artırma kapsamında Airbus'tan 20 adet ilave H145M helikopteri siparişi verdiği bildirildi.

Airbus'tan yapılan açıklamada, 2023'te Almanya ile Alman Silahlı Kuvvetleri (Bundeswehr) için 82 adede kadar Airbus H145M helikopteri tedarikine yönelik çerçeve anlaşması yapıldığı ve daha önce bu kapsamda 62 helikopterin siparişinin alındığı hatırlatıldı.

Almanya'nın söz konusu anlaşmadaki opsiyonu kullanarak siparişini 20 adet daha artırdığına işaret edilen açıklamada, bu kapsamda siparişin toplam 82 adet H145M hafif saldırı helikopterine çıkardığına dikkati çekildi.

Açıklamada, söz konusu helikopterlerin 72'sinin kara, 10'unun ise hava kuvvetlerinin özel gücüne teslim edileceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş - Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel'in 'Cemevi, Cümbüş evi' iddiasına ateş püskürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı küplere bindiren "Cümbüş evi" iddiası
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Memura yapılacak zam için yeni hesap

Memurlar için yeni zam hesabı
İşte 1.5 milyar lira nafaka isteyen Revna Sarıgül'e sunulan teklif

İşte 1.5 milyar lira nafaka isteyen gelinine sunduğu teklif
Üsküdar'da yeni başkan eski başkanın makam aracını köpeğine tahsis etti iddiası

Olay iddia: Eski başkanın makam aracını köpeğine tahsis etti
Yolcu otobüsünde şüpheli ölüm! Muavin koltuğunda hareketsiz halde buldu

Yolcu otobüsünde şüpheli ölüm! Muavin fark etti, polis harekete geçti
Memura yapılacak zam için yeni hesap

Memurlar için yeni zam hesabı
Taraftarlar şokta! Galatasaray'da Singo depremi

Taraftarlar şokta! Galatasaray'da Singo depremi
ABD'nin uykularını kaçıran görüntü! Çin insansız denizaltıları test etmeye başladı

ABD'nin uykularını kaçıran görüntü! Testlere resmen başladılar
Plaj katliamı sonrası Müslüman mezarlığına domuz kafaları bırakıldı

Plaj katliamı sonrası Müslüman mezarlığında kirli provokasyon
Boşandı, tarzını değiştirdi! Ebru Gündeş'in mini şortluyla olan pozu dikkat çekti

Boşandı, tarzını değiştirdi! Mini şortluyla pozu dikkat çekti
Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem

6 Şubat'ta çok büyük kayıplar verdiğimiz kent fena sallandı
Evin en güzel odasını onlara tahsis etti: Kilosu tamı tamına 10 bin lira

Evin en güzel odasında onları besliyor: Kilosu 10 bin lira
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türklerin katili 3. Makarios'un anıtına çelenk bıraktı

Bu fotoğraf Türkiye ile büyük kriz çıkarır
Böyle yıkım görülmedi! 4 katlı binanın en üst katı ayakta kaldı

Böyle yıkım görülmedi! 4 katlı binanın en üst katı ayakta kaldı
title