Alman şirketlerin yabancı bulut sağlayıcılarına bağımlılığı artıyor

Alman şirketlerinin, yabancı bulut (cloud) hizmeti sağlayıcılarına olan bağımlılığının giderek arttığı bildirildi.

Ülkede bilgi, iletişim ve yeni medya sektörlerini temsil eden sivil toplum kuruluşu Almanya Dijital Teknolojiler Birliği (BITKOM) tarafından hazırlanan "2026 Bulut Raporu" araştırmasının sonuçları başkent Berlin'de açıklandı.

Almanya'da 20 veya daha fazla çalışanı olan 603 şirketin katılımıyla yapılan temsili anket çalışmasına göre, Alman iş dünyası, jeopolitik değişimlerin etkisiyle dijital egemenlik konusuna her zamankinden daha fazla önem veriyor.

Rapora göre, ankete katılan şirketlerin yüzde 85'i Almanya'nın ABD'li bulut sağlayıcılarına aşırı bağımlı olduğunu düşünüyor. Geçen yıl bu oran yüzde 78 seviyesinde bulunuyordu.

Şirketlerin yüzde 80'i küresel pazar liderleriyle rekabet edebilecek Almanya veya Avrupa menşeli büyük bulut sağlayıcılarının pazarda yer almasını talep ediyor.

Bulut bilişim kullanan şirketlerin yüzde 64'ü, ABD hükümetinin politikaları nedeniyle bulut stratejilerini gözden geçirmek zorunda hissettiklerini belirtiyor. Bu oran bir yıl önce yüzde 50 olarak kayıtlara geçmişti.

Güvenlik için fonksiyon ve maliyet kaybına razılar

Araştırmada öne çıkan en dikkati çekici veri ise şirketlerin yerli altyapı için dezavantajları kabul etmeye başlaması oldu.

Şirketlerin yüzde 37'si, verilerinin yalnızca Almanya'da işlenmesi ve yabancı erişimine karşı korunması durumunda, daha az fonksiyon veya daha yüksek maliyet gibi olumsuzlukları kabul etmeye hazır olduğunu beyan etti. Geçen yıl bu tavrı sergileyenlerin oranı yüzde 27'ydi. Şirketlerin yüzde 12'si tamamen yerli bir bulut hizmeti için yüzde 10 ila 20 daha yüksek fiyat ödemeye razı olduğunu aktardı.

Raporda şirketlerin beklentileri ile mevcut pazar gerçekleri arasındaki uçurum da gözler önüne serildi. Bulut hizmeti alan şirketlerin yüzde 98'i için sağlayıcı firmanın menşei büyük önem taşıyor.

Hizmet alan şirketlerin yüzde 71'i şu anda ABD merkezli bulut çözümleri kullanırken bunu öncelikli olarak tercih edeceğini belirtenlerin oranı sadece yüzde 8.

Buna karşın, şirketlerin yüzde 91'i Almanya menşeli bir sağlayıcıyı tercih etmek istediğini belirtmesine rağmen, şu an Alman firmalarından hizmet alanların oranı yüzde 53. Şirketlerin yüzde 43'ü ise mevcut bulut ihtiyaçları için ABD'li devlerin karşısında eş değer bir Avrupa alternatifi bulunmadığını savunuyor.

Hükümetin adımları yetersiz bulunuyor

Şirketlerin yüzde 90'ı, kamu kurumlarının Avrupa menşei veya egemen bulut çözümlerine ağırlık vermesini isterken yüzde 74'ü Avrupa bulut altyapısını güçlendirecek devlet girişimlerini gerekli buluyor. Yüzde 75'i, bugüne kadar dijital egemenlik adına atılan siyasi adımların iş dünyasına somut bir fayda sağlamadığı kanaatinde. Mevcut siyasi desteği yeterli bulanların oranı ise yalnızca yüzde 30.

"Yapay zeka ve veri çağında bağımlılık bitmeli"

BITKOM Başkanı Ralf Wintergerst, konuya ilişkin değerlendirmesinde, bulut sistemlerinin Alman ekonomisi için merkezi bir altyapı haline geldiğini vurguladı.

Wintergerst, "Büyük jeopolitik değişimler göz önüne alındığında, egemenlik ve tek taraflı bağımlılıkların azaltılması konuları artık odak noktası haline gelmiştir. Almanya, yapay zeka (AI) ve verinin artan önemi doğrultusunda bulut sektöründeki tek taraflı bağımlılıklardan kurtulmak zorunda. Bulut egemenliği sadece siyasi söylemlerle değil, bağlayıcı standartlarla ve devletin bizzat öncü rol oynamasıyla inşa edilir." değerlendirmesinde bulundu.