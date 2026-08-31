Volkswagen Krizinde Sendikadan Sert Uyarı

Almanya'da Volkswagen Grubu ile sendikalar arasındaki tarihi kriz derinleşirken, ülkenin en büyük sendikası IG Metall, Alman otomotiv üreticisinin istihdam paketini iptal etme ve fabrika kapatma girişimlerine karşı "en üst düzeyde direnç" gösterileceğini duyurdu.

Volkswagen yönetiminin temmuz ayından bu yana gündemde tuttuğu ve şirket tarihinin en büyük dönüşüm planı olarak nitelendirilen paket, bazı fabrikaların kapatılmasını, stratejik departmanların ayrıştırılmasını ve yaklaşık 50 bin çalışanın işten çıkarılmasını öngörüyor.

Alman firma, yüksek iş gücü maliyetleri, kapasitesinin altında çalışan fabrikalar ve yoğunlaşan Çin rekabeti nedeniyle milyarlarca avroluk tasarruf arayışındayken, Alman işçi sendikaları ise fabrika kapatma planlarına sert şekilde karşı çıkıyor.

Şirketin denetleme kurulu, cuma günü bir araya gelerek şu an masada bulunan üç farklı yeniden yapılanma önerisini oylayacak. Oylamadan uzlaşı çıkmaması durumunda krizin tırmanması ve şirketin olağanüstü genel kurul toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Cuma günü gerçekleştirilecek kritik toplantı öncesinde ülkenin en büyük sendikası IG Metall tarafından, henüz resmi bir grev kararı ilan edilmemiş olsa da üretimin durma noktasına gelebileceği yönündeki uyarılar yapılıyor.

1,5 milyar avroluk maliyet

Kapatılma riski en yüksek tesislerin başında gelen Hannover'deki işçi buluşmasında konuşan IG Metall Aşağı Saksonya Bölge Sorumlusu Thorsten Groeger, Volkswagen yönetimine sert uyarılarda bulundu. Groeger, "Eğer yönetim kurulu bu anlaşmayı yeniden tartışmaya açmaya kalkarsa, tüm üretim tesislerimizdeki işçiler ayağa kalkacaktır. Buna tüm gücümüzle karşı koyacağız." ifadelerini kullandı.

Aynı toplantıda işçilere hitap eden Volkswagen Finans Direktörü (CFO) Arno Antlitz ise istihdamı korumak için ellerinden geleni yapacaklarını iddia etti.

Antlitz buna karşın, Hannover, Emden, Neckarsulm ve Zwickau'daki fabrikalar için sürdürülebilir bir gelecek üretim planının bulunmadığını da söyledi.

Söz konusu tesislerde mevcut üretim yapısının aynen devam etmesi durumunda şirketin yıllık yaklaşık 1,5 milyar avro kalıcı maliyet dezavantajı ile karşı karşıya kalacağını belirten Antlitz, kemer sıkma politikasının kaçınılmaz olduğunu savundu.

Volkswagen Almanya'nın en büyük özel istihdam sağlayıcılarından biri

Alman basınına yansıyan haberlere göre, Volkswagen Üst Yöneticisi Oliver Blume ve yönetim kurulu üyeleri, hafta boyunca düzenlenen sekiz ayrı çalışan toplantısında personelle yüz yüze gelerek durumu açıklamaya çalıştı.

Toplantılara katılan kaynaklar, işçilerin ilk başta Blume'yi ıslık ve yuhalamalarla karşıladığını ancak daha sonra planları sakin bir şekilde dinlediğini aktardı.

Volkswagen İş Konseyi Başkanı Daniela Cavallo ise yönetimin işçilerle diyalog kurmakta çok geç kaldığını ve geleceğe dair planların belirsizliğini koruduğunu vurgulayarak, "Sunulan bilgiler yetersiz, büyük bir fırsat kaçırıldı." değerlendirmesinde bulundu.

Şirketin istihdam sayısı krizin siyasi boyutunu da büyüttü

Aşırı sağcı AfD partisi anketlerde yükselirken, bölge başbakanları istihdam kayıplarının siyasi dengeleri sarsmasından endişe ediyor. VW'nin Zwickau fabrikasının bulunduğu Saksonya Eyalet Başbakanı Michael Kretschmer, Almanya'da üretimin yeniden daha kolay ve maliyet etkin hale gelmesi gerektiğini ifade etti.

Öte yandan, yaklaşık 2 bin kişinin çalıştığı Osnabrück fabrikası için otomotiv dışında bir formülün üzerinde çalışıldığı belirtiliyor.

Gelecek yıl kapanması planlanan bu fabrikada, İsrailli savunma şirketi Rafael Advanced Defense Systems için hava savunma sistemleri parçalarının üretilebileceği konuşuluyor. Volkswagen AG ile İsrailli şirketin Osnabrück fabrikasında askeri teçhizat üretimine yönelik bir ortaklık anlaşması imzalamaya oldukça yakın olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA