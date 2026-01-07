Almanya'da perakende satışlar 2025'te yüzde 2,4 arttı

Alman perakendeciler, ekonomik durgunluğa rağmen geçen yıl satışlarını yüzde 2,4 artırdı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), perakende satışlara ilişkin kasım ayı ve 2025 geçici verilerini açıkladı.

Buna göre, takvim ve mevsimsel etkilerden arındırılmış reel perakende satışlar, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 düşüş gösterdi.

Satışlar, 2024'ün kasım ayına göre ise yüzde 1,6 artış kaydetti.

Öncü verilere göre 2025'te reel perakende satışlar bir önceki yıla göre yüzde 2,4 arttı. Nominal olarak da perakende satışlar 2025'te bir önceki yılın yüzde 3,6 üzerinde gerçekleşti.

Böylece, Almanya'da ekonomik durgunluğa rağmen perakende satışlar, geçen yıl 2020 koronavirüs pandemisi yılından bu yana en yüksek büyüme gösterdi.