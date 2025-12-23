Haberler

Alman ZF, sürücü destek sistemleri birimini Samsung'un iştirakine 1,5 milyar avroya satıyor

Güncelleme:
Yüksek borçlar nedeniyle zor günler geçiren ZF, otonom sürüş teknolojisi birimini 1,5 milyar avroya Samsung'un iştiraki Harman International'a satacağını açıkladı. Satışın 2026'nın ikinci yarısında tamamlanması bekleniyor ve 3 bin 750 çalışan Harman'a geçecek.

Yüksek borçları nedeniyle zor günler geçiren Alman otomotiv tedarikçisi ZF, otonom sürüş teknolojisi birimini 1,5 milyar avroya Samsung'un iştiraki Harman International'a satacağını duyurdu.

ZF Group'tan yapılan açıklamada, şirketin Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri (ADAS) bölümünün Samsung'un Harman International'a 1,5 milyar avroya satılması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, Alman şirketin stratejik yeniden yapılanmasında önemli bir dönüm noktası olacağı ifade edilen satışın, gerekli onayların ardından 2026 yılının ikinci yarısında tamamlanmasının öngörüldüğü aktarıldı.

Anlaşmaya göre, 3 bin 750 ZF çalışanının Harman'a geçmesi bekleniyor.

Harman International, şirketin bilgisayarlar, kameralar, radar teknolojisi ve sürücü destek yazılımı ile ADAS birimini satın alıyor.

Öte yandan, ZF, geçmişte gerçekleştirdiği büyük satın almaların ardından ağır bir borç yükü altında bulunuyor.

Alman şirket, ADAS bölümünün satışından elde edilen gelirlerin borçların azaltılması için kullanılacağını da açıkladı. Şirketin, Eylül 2025 itibarıyla yaklaşık 10,6 milyar avro borcu bulunuyordu. Geçen yıl 41 milyar avronun üzerinde satış gelirleri elde eden ZF, şu anda yeniden yapılandırma sürecinden geçiyor.

