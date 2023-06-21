Alman Otomotiv Tedarikçisi Allgaier Çinli Yatırımcıya Satıldıktan Bir Yıl Sonra İflas Başvurusunda Bulundu

Alman otomotiv tedarikçisi Allgaier, Çinli bir yatırımcıya satıldıktan bir yıl sonra iflas başvurusunda bulundu. Şirketin müşterileri arasında Volkswagen Grubu'nun lüks otomobil markası Porsche de yer alıyor. Yaklaşık 1.700 çalışanı bulunan Allgaier, büyük otomobil üreticilerine sac metal parçalar tedarik ediyor ve malzeme işleme teknolojileri alanında faaliyetler yürütüyor. Şirketin hisselerinin yüzde 89'u Temmuz 2022'de Çinli Westron Group'a satılmıştı.